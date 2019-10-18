كاسياس يحصد جائزة مميزة في البرتغال

تمكن الاسباني المخضرم إيكر كاسياس لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بورتو البرتغالي وحارس مرمى المنتخب الاسباني المعتزل دولياً على جائزة مميزة في بطولة الدوري البرتغالي الممتاز وذلك حسبما أكدت بعض المصادر الصحفية الواردة من العاصمة لشبونة .

وقالت صحيفة " ماركا " أن القديس كما يحلو لعشاقه أن يلقبونه قد حصل على جائزة أفضل حارس مرمى في بطولة الدوري البرتغالي الممتاز لكرة القدم بعد أن حصل كاسياس على أصوات أكثر من أي حارس آخر وهي الجائزة التي تقدمها رابطة اللاعبين في الدوري وتتكون من 314 لاعباً يصوتون ويتم فرز الأصوات والحصول على النتيجة في النهاية .

تعليق كاسياس بعد فوزه بجائزة أفضل حارس في البرتغال

وبعد الحصول على الجائزة أكد كاسياس أنه سعيد للغاية ومسرور كون اللجنة صوتت له بالحصول على مثل هذه الجائزة وشكر زملاءه في الفريق وأضاف أنه لشرف لأي لاعب وحارس مرمى أن يحصل على الجوائز الفردية التي تشعره بنتيجة المجهود الذي بذله خلال المباريات والدقائق التي شارك بها .

وأنهى أنه يأمل آلا تكون تلك الجائزة هي الأخيرة له وتمنى أن يحصل على جوائز أخرى مستقبلاً ولا يجب أن يغفل أحد مجهود ونصائح زملائي في الفريق ومدرب النادي على إحتضاني حينما قدمت لهم من العريق نادي ريال مدريد الاسباني الذي ترعرت فيه منذ الصغر وأسعى إلى إسعاد جماهير بورتو وأعدهم بتقديم الأفضل والأفضل .