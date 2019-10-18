تعرف على مبارايات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج"
الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 03:30 ص
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محمد جمال
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تنتطلق الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج، يوم السبت الموافق 19 أكتوبر الجاري والتى يعد أبرزها مواجهة متصدر الدوري الإنجليزي، ليفربول ومانشستر يونايتد والتي ستقام يوم الأحد، وأيضاً مواجهة قوية ستجمع بين مانشستر سيتى وكريستال بالاس في مباراة يحتاج فيها رفقاء بيب جوارديولا للعودة للإتزان بعد الخسارة الأخيرة أمام وولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي بثنائية دون رد.
وستقام مباريات الجولة علي ايام السبت والأحد والأثنين.
مباريات السبت.
ايفرتون ضد ويست هام
استون فيلا ضد برايتون
بورنموث ضد نورويتش سيتى
تشيلسي ضد نيوكاسل يونايتد
ليستر سيتي ضد بيرنلي
توتنهام هوتسيبير ضد واتفورد
وولفرهامبتون ضد ساوثهامبتون
كريستال بالاس ضد مانشستر سيتي
مباريات يوم الأحد :
مانشستر يونايتد ضد ليفربول
مباريات يوم الاثنين
شيفيليد يونايتد ضد أرسنال
ويستعرض "الفجر الرياضي" ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات الجولة التاسعه.
ليفربول 24 نقطة
مانشستر سيتي 16 نقطة
أرسنال 15 نقطة
ليستر سيتي 14 نقطة
تشيلسي 14 نقطة
كريستال بالاس 14 نقطة
بيرنلي 12 نقطة
ويست هام 12 نقطة
توتنهام هوتسيبير 11 نقطة
بورنموث 11 نقطة
وولفرهامبتون 10 نقاط
مانشستر يونايتد 9 نقاط
شيفيليد يونايتد 9 نقاط
برايتون 9 نقاط
استون فيلا 8 نقاط
نيوكاسل يونايتد 8 نقاط
ساوثهامبتون 7 نقاط
إيفرتون 7 نقاط
نورويتش سيتى 6 نقاط
واتفورد 3 نقاط.
ويسعي ليفربول خلال مباريات الجولة التاسعه بالإبتعاد بالصدارة بعد التصدر بفارق 8 نقاط، بعد الفوز خلال الجولة الماضية علي فريق ليستر سيتي بهدفين لهدف في الدقائق الأخيرة.
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