أول طلب من فايلر للاعبي الأهلي عقب بيان النادي

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طالب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لاعبيه بعدم الالتفات لما يدور على الساحة الرياضية والالتزام والانشغال فقط بالاستعداد القوي للمباريات.



جاء ذلك خلال جلسة عقدها المدير الفتي مع لاعبي الأهلي، عقب صدور بيانا من النادي صباح أمس الخميس، يرفض فيها خوض أي مواجهات بالدوري قبل مواجهة الزمالك المؤجلة.



ورفض النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، خوض أي لقاءات بالمسابقة في الوقت الحالي قبل خوض مباراة القمة، بالجولة الرابعة للدوري الممتاز، مع التأكيد على إلتزامه بقرارات القوات الأمنية، موضحا أن ذلك يحافظ على استقرار المسابقة.



وقرر فايلر، منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات الجماعية اليوم الجمعة، قبل استئناف المران يوم السبت، استعدادا لمواجهة الجونة، بالدوري العام.



وأعلن الاتحاد المصري لكره القدم برئاسة عمرو الجنايني، تأجيل مباراة القمة بين الأهلي و الزمالك و التي كان مقررًا إقامتها يوم السبت المقبل ضمن الجولة الرابعه لمسابقه الدوري الممتاز.



وجاء قرار اتحاد الكرة بتأجيل لقاء القمة بين الأهلي والزمالك علي ضوء تلقي الاتحاد تعليمات أمنية في هذا الشأن، وسوف يحدد موعد جديد للمباراة في وقت لاحق.



ويستعد الأهلي، لخوض منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، حيث يلعب ضمن منافسات المجموعة الثانية والتي تضم كل من النجم الساحلي التونسي، والهلال السوداني، وبلاتينيوم ستارز الزيمبابوي.