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ميسي يكشف عن أفضل مدافع بالنسبة له

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 03:17 ص
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ميسي يكشف عن أفضل مدافع بالنسبة له
ميسي
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حسام مجدي
 
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كشف الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة الإسباني في مقابلة صحفية أجرها اليوم الخميس عن أفضل مدافع بالنسبة له في الفترة الأخيرة.

تصريحات ميسي عن أفضل مدافع بالنسبة له

وقال ميسي عند سؤاله عن أفضل مدافع الفترة الحالية: "أفضل مدافع بالنسبة لي هو فان دايك فهو مدافع يعرف كيفية ضبط توقيته، كما أنه ينتظر اللحظة المناسبة للطعن أو القيام بالهجوم".

وأضاف: "فان دايك سريع جدا وكبير، لكنه يملك أيضا الكثير من الرشاقة بسبب قامته الطويلة، وهو سريع بسبب خطوته الكبيرة، إنه مثير للإعجاب في الدفاع والهجوم، حيث يُسجل الكثير من الأهداف".

موعد مباراة برشلونة القادمة في الدوري الإسباني

ويستعد نادي برشلونة لمواجهة نظيره نادي إيبار يوم السبت القادم 19 أكتوبر ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

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