أزمة في ليفربول بسبب إصابة نجم الفريق

مازال موقف نجم ليفربول الإنجليزي من المشاركة أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال مباراة الفريفين والمقرر إقامتها يوم الأحد المقبل، ضمن مباريات الجولة التاسعه من الدوري الإنجليزي البريمير ليج، في تمام الخامسة ونصف بتوقيت القاهرة تحت قيادة الحكم مارتن اتكينسون علي ملعب أولد ترافورد معقل الشياطين الحمر.





ومازال موقف الدولي المصري محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول لم يحدد في المشاركة أساسياً خلال مواجهة فريقه أمام مانشستر يونايتد بعد الإصابة التي كان يعانى منها اللاعب خلال الفترة الماضية وتحديداً أماك ليستر سيتي الجولة السابقه.





وذكرت شبكة "سكاي سبورت" أن مازال موقف محمد صلاح لم يتحدد بعد خاصة إن اللاعب لم يخوض التدريبات الجماعيه حتي الان ويقوم فقط بتدريب فردي للتماثل للشفاء من إصابته.





ويعد اليونايتد من فريقين لم يسجل فيهم محمد صلاح خلال مسيرته ببطولة الدوري الإنجليزى بجانب فريق سوانزي سيتي.



