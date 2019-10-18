الخطيب يطمئن مجلس الأهلي ويعلن موعد خروجه من المستشفى

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قام أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي، بإجراء بعض الاتصالات الهاتفية بالكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، للإطمئنان عليه بعد خضوعه للحقن الموضعي.



وجاءت مكالمات أعضاء المجلس للاطمئنان على بيبو، والاستفسار عن حالته الصحية بعد دخوله أحد مستشفيات الإسكندرية، للعلاج من آلام الظهر.



وحرص الخطيب، على طمأنة مجلس الإدارة، مؤكدا على خروجه من المستشفى اليوم، عقب حصوله على حقنة موضعية.



ويعاني الكابتن محمود الخطيب، من آلام شديدة في الظهر، وتوجه إلي الإسكندرية، وخضع لحقن في الفقرات القطنية لتخفيف الآلام.



وكشف الدكتور أحمد فرهود إستشاري جراحة المخ والأعصاب، عن الحالة الصحية لرئيس النادي الأهلي، حيث أكد دخوله إلى المستشفى، جاء من أجل الخضوع لجلسة حقن جديدة.



وطالب فرهود، رئيس النادي ضرورة الخضوع للراحة التامة بالوقت الحالي، لعدم إجراء أي عمليات جراحية أخرى، على أن يوضع تحت الملاحظة خلال الوقت الحالي .



وخضع بيبو في وقت سابق لثلاثة عمليات جراحية الفترة الماضية، حيث أكد الطبيب المعالج أنه لايفضل أن يخضع لعملية جديدة لعدم التأثير عليه بالمد البعيد.