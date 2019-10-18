إيمري يحاول " لم الشمل " وإعادة أوزيل أساسياً مع الأرسنال

أكد الاسباني أوناي إيمري المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي أرسنال الانجليزي أن الباب لا يزال مفتوحاً أمام الالماني مسعود أوزيل نجم الجانرز من أجل إستعاده عافيته ولياقته البدنية الكاملة وذلك خلال الفترة القليلة المقبلة منأجل المنافسة على حجز مكان أساسي له في تشكيلة الفريق .

مشاركات أوزيل مع الأرسنال خلال الموسم الجاري





ولم يشارك أوزيل سوى في لقاءين فقط مع الفريق اللندني في جميع المسابقات الموسم الجاري في الوقت الذي كان يغيب فيه عن المشاركة بداعي المرض الذي تعرض له مؤخراً ما جعل مدربه الأسباني إيمري يخرجه من حسابتاته بصورة مؤقته لحين عودته إلى الملاعب مرة أخرى .

وفي تصريحات صحفية أدلى بها مدرب الجانرز أكد أن بداية العام كانت صعبة للفريق خاصةً في فترة الإعداد لكن بداية الموسم حملت بعض النتائج الإيجابية وكان الالماني أوزيل يشارك في جميع المباريات قبل أن يمر بففترة عصيبة ما بين الإصابات المتكررة والمرض الذي لحق به .

وقبل مواجهة شيفيلد يونايتد يوم الاثنين المقبل لحساب مباريات الجولة التاسعة من البريميرليج أكد إيمري أن أوزيل أمام إسبوعين لتحسن مستواه والعودة مرى أخرى للمشاركة مع الفريق بصورة أساسيه ولا يمكنني أن أخرج لاعب كبير بحجم بطل العالم مع المانشافت 2014 من حساباتي كما يروج البعض والجميع ينتظر عودته التي ستشكل إضافة كبيرة لنا .