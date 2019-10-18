تعرف على ترتيب الدوري المصري بعد مبارايات الخميس

وبالطبع تأجل لقاء الأهلي والزمالك والذى كان مقرر له ضمن مباريات الجولة الرابعه بعد تعليمات أمنيه، لذلك، يستعرض "الفجر الرياضي" ترتيب الدوري المصري ".

وبالطبع تأجل لقاء الأهلي والزمالك والذى كان مقرر له ضمن مباريات الجولة الرابعه بعد تعليمات أمنيه، لذلك، يستعرض "الفجر الرياضي" ترتيب الدوري المصري ".

ويقام اليوم الجمعه مباراتان، يستضيف فريق الاتحاد السكندري نظيره وادي دجلة ويستضيف الإسماعيلي نظيره حرس الحدود.





ومن المقرر أن يقام يوم السبت مباراة الزمالك والمقاولون العرب بدلاً من مباراة القمة التى تم تأجيلها لأجل غير مسمي، بعد أن وافقت إدارة المقاولون وإدارة الزمالك علي خوض اللقاء، علي أن يقرر اتحاد الكرة موعد أخر لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك خلال الموسم الجديد 2019_2020 والتى من الممكن أن قبل نهاية الدور الأول.