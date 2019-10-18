إسبانيا تترقب تغيير موعد الكلاسيكو
الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 03:05 ص
Advertisements
محمد جمال
Advertisements
Advertisements
أصبح مصير الكلاسيكو الإسبانى بين برشلونة وريال مدريد، شبه محسوم بالتأجيل بعد المظاهرات السياسية التى تشهدها مدينة برشلونة بإسبانيا خلال الأيام الحاليه، لذلك يفكر الاتحاد الإسباني في تغيير موعد المباراة التى كان من المقرر أن تقام يوم 26 أكتوبر الجاري ضمن مباريات الجولة العاشرة من الليجا علي ملعب كامب نو ببرشلونة.
وتحدث خافيير تيباس رئيس الرابطة الإسبانية لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية ، قائلاً :" من الصعب إقامة مباراة الكلاسيكو بين برشلومة وريال مدريد يوم 18 ديسمبر القادم بسبب تواجد مباريات ببطولة كأس الملك، وفي حال إقامة اللقاء سيتم إهمال مباريات الكأس".
وتابع :" نحن في الليجا سنحاول تحديد موعد جديد، لا أعتقد أن الاتحاد سيحسم تاريخ المباراة، لأن الجهة المسؤولة عن تحديد الموعد هي لجنة المنافسات، فهناك إجراء مختلف ".
ويتصدر ريال مدريد بطولة الدورى الإسبانى برصيد 18 نقطة بينما يحتل برشلونة المركز الثانى برصيد 16 نقطة.
Advertisements
- موعد مباراة برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني
- بنزيما يجبر ريال مدريد علي التعاقد مع مهاجم في الميركاتو الشتوي
- الكشف عن موعد ومكان إياب الكلاسيكو الإسباني
- كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة في الواحدة ظهرًا
- ليست قمة الأهلي والزمالك فقط.. كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد مهدد بالتأجيل لدواعي أمنية
- أخبار ريال مدريد: الريال يضع الخطة الجهنمية لحسم الصفقة الكبري وموعد الكلاسيكو الجديد واقتراب أهم صفقة في تاريخ ريال مدر
- الكلاسيكو على كف عفريت
المزيد عن: تأجيل الكلاسيكو اليوم المصري بالسلومتعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر