إسبانيا تترقب تغيير موعد الكلاسيكو

أصبح مصير الكلاسيكو الإسبانى بين برشلونة وريال مدريد، شبه محسوم بالتأجيل بعد المظاهرات السياسية التى تشهدها مدينة برشلونة بإسبانيا خلال الأيام الحاليه، لذلك يفكر الاتحاد الإسباني في تغيير موعد المباراة التى كان من المقرر أن تقام يوم 26 أكتوبر الجاري ضمن مباريات الجولة العاشرة من الليجا علي ملعب كامب نو ببرشلونة.





وتحدث خافيير تيباس رئيس الرابطة الإسبانية لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية ، قائلاً :" من الصعب إقامة مباراة الكلاسيكو بين برشلومة وريال مدريد يوم 18 ديسمبر القادم بسبب تواجد مباريات ببطولة كأس الملك، وفي حال إقامة اللقاء سيتم إهمال مباريات الكأس".





وتابع :" نحن في الليجا سنحاول تحديد موعد جديد، لا أعتقد أن الاتحاد سيحسم تاريخ المباراة، لأن الجهة المسؤولة عن تحديد الموعد هي لجنة المنافسات، فهناك إجراء مختلف ".



