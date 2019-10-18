مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الجمعة 18 / 10 / 2019 والقنوات الناقلة

تستكمل مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم اليوم الجمعة بمباراتين بعد أن أفتتحت الجولة يوم أمس الخميس بإقامة أربعة مباريات إنتهت إثنين منها على وقع التعادل السلبي .

وفي التقرير التالي يسلط معكم الفجر الرياضي الضوء على جدول مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الجمعة بالإضافة إلى ملخص لمباريات يوم أمس الخميس .

مباريات الجولة الرابعة من الدوري المصري يوم الخميس

افتتحت الجولة بمباراة نادي مصر ضد الجونة والتي أقيمت على أرضية ملعب إستاد الكلية الحربية وفشل الفريقان في ترجمة الفرص التي سنحت لهما إلى أهداف لتنتهي بالتعادل السلبي .

وفي ثاني اللقاءات قاد النجم محمد رجب فريقه الإنتاج الحربي إلى تحقيق فوز هام للغاية على فريق نادي إنبي بهدف واحد مقابل لا شيء على ملعب بتروسبورت تسبب في تقديم علي ماهر لإستقالته .

وفي المباراة الثالثة إستضاف مصر المقاصة على ملعب الجيش بالسويس فريق نادي المصري البورسعيدي وتمكن أصحاب الأرض من تحقيق الفوز بهدف سجله صلاح أمين من ركلة جزاء .

جدول ترتيب هدافي الدوري المصري بعد نهاية مباريات الخميس





وفي المباراة الختامية فشل بيراميدز في إكرام ضيافه فريق نادي سموحة وإنتهت بينهما المباراة على وقع التعادل السلبي وهي التي جمعتهما على ملعب إستاد الدفاع الجوي .

مواعيد مباريات اليوم الجمعة في بطولة الدوري المصري

وتقام اليوم الجمعة مباراتين حيث يستضيف الاتحاد السكندري ضيفه فريق نادي وادي دجلة على ملعب إستاد الإسكندرية في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءاً عبر قناتي النيل سبورت وأون سبورت إتش دي .

جدول ترتيب الدوري المصري بعد نهاية مباريات الخميس





فيما يرحل حرس الحدود لمواجهة نادي الإسماعيلي في مدينة الإسماعيلية في تمام الساعة الثامنة مساءاً وتذاع المباراة على الهواء مباشرةً أيضاً عبر قناتي أون سبورت إتش دي وقناة النيل سبورت .