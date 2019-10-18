صفقة تبادلية مرتقبة بين ريال مدريد وتوتنهام

ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن ريال مدريد يرغب في تدعيم خط وسط الفريق في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وذلك وسط تقدم أكثر من لاعب في العمر.





وكشفت التقارير الصحفية في الفترة الماضية عن تجدد اهتمام ريال مدريد بالدنماركي كريستيان إريكسن نجم وسط توتنهام.





وأكد موقع كالشيو ميركاتو الإيطالي أن إدارة توتنهام تفكر في عقد صفقة تبادلية مع ريال مدريد والتي تتمثل في ضم الإسباني إيسكو مقابل رحيل إريكسن إلى الملكي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وأشار الموقع الإيطالي إلى رغبة إريكسن في الرحيل وأن هذا الأمر برُمته دفعه لرفض تجديد عقده مع توتنهام والذي ينتهي في نهاية الموسم الحاري.





وأفاد الموقع الإيطالي بأن ريال مدريد كان يرغب في ضم إريكسن في الصيف الماضي، حيث أنخ من المقرر أن ينتهي عقده نهاية الموسم الحالي الأمر الذي يعني أنه سيكون لاعبًا حرًا وبالتالي لن يكلف خزانة النادي الملكي أي أموال.





وأفادت تقارير صحفية اسبانية الشهر الماضي بأن ريال مدريد يقترب من التعاقد مع صفقة مميزة لتدعيم صفوفه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.





وكشفت شبكة ديفنسا سنترال الإسبانية أن ريال مدريد يقترب من حسم التعاقد مع الدنماركي كريستيان إيريكسين نجم وسط توتنهام الإنجليزي بعد فشله في حسم الصفقة في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.





وأكدت الشبكة الإسبانية أن الملكي سيعيد محاولة ضم إريكسين في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير المقبل بسبب حاجة الفريق لتدعيم خط الوسط.





وأشارت الشبكة الإسبانية إلى أن توتنهام بدأ يستعد للعب بدون إريكسين، حيث رصد التعاقد مع لاعب ليكون بديلاً له في حالة رحيله عن الفريق وهو جيمس ماديسون نجم وسط ليستر سيتي.





وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية مؤخرًا أن مسئولي توتنهام يخشون الفشل في إقناع إريكسين بتجديد عقده مما يعني رحيل النجم الدنماركي في نهاية الموسم الحالي لأي نادٍ مجانا.





وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن إريكسين لم يرد على مسئولي ناديه بشكل نهائي بشأن تجديد عقده بسبب انتظاره اتصالا أخيرا من إدارة الملكي على أمل الانتقال إلى ريال مدريد في الصيف المقبل.





وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن إريكسين ارتبط بالانتقال إلى الميرينجي طوال فترة الانتقالات الصيفية المنصرمة ولكن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد وقف حائلا دون إتمام الصفقة لرغبته في ضم مواطنه الفرنسي بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي.



