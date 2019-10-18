نجم تشيلسي بديل بوجبا في ريال مدريد

ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن ريال مدريد يسعى لتعويض فشله في ضم الفرنسي بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد بالتعاقد مع نجولو كانتي نجم وسط تشيلسي.





وأكدت صحيفة ذا صن البريطانية أن ريال مدريد يعتبر كانتي حلما يخطط لتحقيقه وضمه إلى جوار كاسيميرو في وسط الملعب.





وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن المشكلة تكمن في ارتباط كانتي البالغ من العمر 28 عامًا بعقد مع تشيلسي حتى عام 2023 مما سيرفع قيمة الصفقة.





وكشفت الصحيفة البريطانية أن تشيلسي حدد قيمة كانتي وأكد أنها لا تقل عن 138 مليون جنيه إسترليني وهو رقم مقارب لسعر بوجبا الذي حدده مانشستر يونايتد.





وأوضحت الصحيفة البريطانية أن ريال مدريد سيقوم بإغراء إدارة تشيلسي بعرض خدمات النجم الكولومبي خيميس رودريجيز الذي كان يعتبر هدفًا للفريق اللندني في وقتٍ سابق.





وأوضحت الصحيفة البريطانية أن إدارة الملكي تعتبر أن القيمة السوقية لرودريجيز البالغ من العمر 28 عامًا لا تقل عن 58 مليون جنيه إسترليني وبالتالي يمكن استخدامه في تخفيض قيمة صفقة كانتي.





وكشفت صحيفة ميرور البريطانية مؤخرًا أن مانشستر يونايتد سيحصل على دفعة قوية قبل مباراته أمام ليفربول بعدما اقترب 3 مصابين من العودة لقائمة الفريق للمباراة.





وأكدت الصحيفة البريطانية أن بول بوجبا ولوك شاو ووان بيساكا سيكونون ضمن قائمة الشياطين الحمر لمباراة ليفربول التي ستقام بملعب أولد ترافورد مؤكدة أن الثلاثي بات جاهزا للمشاركة بشكل طبيعي بعد التعافي من الإصابات.





وكشفت الصحيفة البريطانية أن لوك شاو غاب عن المشاركة برفقة مانشستر منذ 24 أغسطس الماضي في الهزيمة أمام كريستال بالاس بينما لم يشارك بوجبا في 5 من آخر 7 مباريات بسبب مشكلة في الكاحل فيما لم يتواجد بيساكا في آخر 3 مواجهات.





وأوضحت الصحيفة البريطانية أن مانشستر يونايتد يحتل المركز 12 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 9 نقاط من 8 مباريات في أسوأ انطلاقة منذ 30 عامًا بينما يتصدر الجدول برصيد 24 نقطة (العلامة الكاملة).



