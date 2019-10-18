نجم برشلونة يقترب من العودة إلى الدوري الإنجليزي

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن برشلونة أغلق باب عودة نجمه البرازيلي فيليب كوتينيو عقب نهاية فترة إعارته إلى بايرن ميونخ في نهاية الموسم الحالي.





وأفادت صحيفة ذا صن البريطانية بأن إدارة برشلونة لا ترى وجود مستقبلاً لكوتينيو في الفريق وأن الدوري الإنجليزي سيكون الوجهة المقبلة والمحتملة للنجم البرازيلي الموهوب.





وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أنه في حال عدم تفعيل بايرن ميونخ للبند الذي يسمح له بضم كوتينيو بشكل نهائي مقابل 105 مليون جنيه إسترليني فإن إدارة البلوجرانا ستبيع النجم البرازيلي إلى الفريق الذي يقدم أفضل عرض وأن نادي من الدوري الإنجليزي سيفوز على الأرجح بخدمات كوتينيو.





وذكرت الصحيفة البريطانية أن كوتينيو متألق حاليا برفقة بايرن ميونخ، حيث أصبح في وقت وجيز للغاية أساسيا في تشكيلة المدرب نيكو كوفاتش بينما لم يحدد النادي البافاري موقفه النهائي بخصوص ضمه بشكل نهائي.





وتألق كوتينيو البالغ من العمر 27 عامًا بشكل لافت للغاية أثناء حمله قميص ليفربول رغم أن النجم البرازيلي أصر على الانتقال إلى برشلونة ولكنه لم ينجح مع البلوجرانا في تقديم الأداء المنتظر منه، حيث فشل في فرض اسمه بقوة على التشكيلة الأساسية وجلس طويلاً على دكة البدلاء.





كما عانى كوتينيو من الإصابة مرارا مع برشلونة مما أبعده أكثر من مرة عن المشاركة في المباريات.





وأكدت صحيفة آس الإسبانية أمس أن برشلونة يخطط ألا يرتدي كوتينيو قميص الفريق مرة أخرى على الرغم من أنه لاعب جيد ويمتلك علاقة ممتازة مع كلا من ليونيل ميسي ولويس سواريز وإذا لم يُفعل النادي البافاري بند أحقية الشراء في عقده فإن برشلونة سيبيعه إلى أندية الدوري الإنجليزي.





وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن ميسي سبق وأن حاول تهدئة جمهور برشلونة تجاه كوتينيو أثناء مواجهة ليفربول في الموسم الماضي حين طالبهم بوقف صافرات الاستهجان ضده كما أن النجم البرازيلي قطع تذكرة ذهاب بلا عودة عندما رحل إلى بايرن ميونخ.





ونوهت الصحيفة الإسبانية أن فليب كوتينيو انضم لبرشلونة قادمًا من ليفربول الإنجليزي في يناير عام 2018 حيث خاض مع الفريق الكتالوني 76 مباراة وسجل 21 هدفاً وصنع 11 للفريق.



