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الظهور الأول لإليسا في مصر بعد إعلانها الاعتزال

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 02:43 ص
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الظهور الأول لإليسا في مصر بعد إعلانها الاعتزال
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أعلنت المطربة اللبنانية إليسا، إحيائها حفلًا ضخما في مدينة الإسكندرية يوم 12 ديسمبر المقبل، وذلك عبر حسابها بإنستجرام.

ويعتبر هذا الحفل بمثابة النشاط الفني الأول لها، بعد قرار اعتزالها في شهر أغسطس الماضي.

إعلانها الاعتزال
أعلنت المغنية اللبنانية إليسا، بتاريخ 19 أغسطس، قرارها باعتزال العمل الفني، في خطوة مثلت صدمة لعشاقها.

وغردت إليسا، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، قائلة: "أستعد لألبومي الجديد بالكثير من الحب والشغف، ذلك لأنه سيكون الألبوم الأخير في مسيرتي، أعلن هذا بقلب يتألم لكنه قرار عن قناعة لأننى لا أستطيع العمل فى مجال يشبه عصابات المافيا، ولن أستطيع تقديم أكثر من ذلك".

موقفها من حرائق لبنان
وكانت إليسا وجهت انتقادات لاذعة للحكومة في لبنان، على خلفية اتساع رقعة الحرائق التي اندلعت منذ ليل الإثنين، وواصلت تقدمها إلى مناطق متفرقة من البلاد.

وكتبت اليسا في حسابها على تويتر: "عم فتش عا حدا لومو على اللي صاير بس ما عم لاقي. بلوم يللي ما وظّفو حراس الأحراج لأسباب طائفية، أو يللي استكترو صيانة طوافات وفضّلو يكزدرو فيهن، أو يللي بيلاقو ميزانية وزاراتن أهم من وزارة البيئة. لو بيحترق هالنظام السياسي الطائفي كلو شو بيكون أفضل".

 
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