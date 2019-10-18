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مفاجأة.. مانشستر يونايتد يستهدف نجم وسط ريال مدريد في حالة رحيل بوجبا

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 02:32 ص
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مفاجأة.. مانشستر يونايتد يستهدف نجم وسط ريال مدريد في حالة رحيل بوجبا
بوجبا
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حسام مجدي
 
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كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي مانشستر يونايتد يستهدف التعاقد مع نجم وسط نادي ريال مدريد في حالة رحيل بول بوجبا لاعب وسط الفريق.


رحيل بوجبا عن مانشستر يونايتد

وكانت العديد من التقارير الصحفية الإنجليزية قد أشارت إلى أن بوجبا يرغب في الرحيل عن صفوف اليونايتد منذ الصيف الماضي والأقرب له حاليا هو نادي ريال مدريد.


مفاجأة مانشستر يونايتد لتعويض رحيل بوجبا

وأكدت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن نادي مانشستر يونايتد يستهدف التعاقد مع الألماني توني كروس لاعب وسط نادي ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.


وذكرت الصحيفة أن نادي مانشستر يونايتد يضع كروس على أولويات الفريق في الصيف وقد رصد مبلغ 66.9 مليون جنيه إسترليني لإقناع اللاعب بالانضمام إلى النادي.


مشاركات كروس مع نادي ريال مدريد

وقد شارك توني كروس في 15 مباراة مع نادي ريال مدريد خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم هدف وحيد وصنع هدفين آخرين.

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