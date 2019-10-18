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نشرة الفجر الرياضي: بيان ناري من الأهلي بعد تأجيل القمة وإتحاد الكرة يرد .. والشناوي للمان يونايتد

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 02:29 ص
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نشرة الفجر الرياضي: بيان ناري من الأهلي بعد تأجيل القمة وإتحاد الكرة يرد .. والشناوي للمان يونايتد
نشرة الفجر الرياضي
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محمد مرعي
 
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يُقدم لكم موقع "الفجر الرياضي"، نشرة أخبار رياضية تفصيلية لجميع أحداث اليوم، حيث نرصد لكم جميع الأخبار الرياضية العربية والعالمية والمحلية، بالإضافة إلى نتائج المباريات والأخبار التي تهم جميع مُتابعي كرة القدم عبر العالم.

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