تعرف على الموعد الجديد للكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة

أصدر الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الخميس 17 أكتوبر، بيان رسمي بتأجيل موعد الكلاسيكو بين نادي ريال مدريد ونادي برشلونة في الدوري الإسباني، وذلك بعد الأحداث الأخيرة التي شهدها أقليم كتالونيا ، وعلى الرغم من

موعد الكلاسيكو القديم وسبب التأجيل

وكان من المفترض أن تقام مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة يوم 26 أكتوبر الجاري ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني ولكن تم تأجيل موعد المباراة بسبب الأحداث الحالية في كتالونيا.





الموعد الجديد لمباراة الكلاسيكو

وأكد الاتحاد الإسباني لكرة القدم أن مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة ستقام يوم 18 ديسمبر القادم على ملعب كامب نو.





ترتيب الفريقين في الدوري الإسباني.

ويتواجد نادي ريال مدريد في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 18 نقطة بينما يتواجد نادي برشلونة في المركز الثاني برصيد 16 نقطة.