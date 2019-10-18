نجم ليفربول يعلن جاهزيته لمواجهة مانشستر يونايتد

أعلن نجم نادي ليفربول الإنجليزي اليوم الخميس رسميا جاهزيته بشكل نهائي للمشاركة في مباراة نادي مانشستر يونايتد القادمة في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ماتيب يعلن حاهزيته لمواجهة مانشستر يونايتد

وكشفت إذاعة "بي بي سي" البريطانية أن الكاميروني جويل ماتيب مدافع نادي ليفربول أعلن جاهزيته اليوم للمشاركة في مباراة الفريق ضد نادي مانشستر يونايتد.





وقال ماتيب في تصريحات صحفية لموقع ليفربول الرسمي: "لقد عدت للتدريبات وآمل أن أظل لائقا، أشعر بأنني على ما يرام، إذا كانت هناك حاجة لي، فسوف أكون متواجدا مع الفريق أمام يونايتد بالطبع".





وكان ماتيب يعاني من إصابة تعرض لها خلال مباراة ليفربول ضد شيفيلد يونايتد بالدوري الإنجليزي وغاب عن أثرها لفترة طويلة.





موعد مباراة مانشستر يونايتد وليفربول في الدوري الإنجليزي

ويستعد نادي مانشستر يونايتد لمواجهة نظيره نادي ليفربول يوم الأحد القادم 20 أكتوبر ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.