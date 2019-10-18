توابع تأجيل القمة.. من المخطئ الأهلي أم إتحاد الكرة ؟

يعيش الوسط الرياضي المصري خلال الفترة القليلة الماضية حالة من الغليان في الشارع الكروي وذلك بسبب تأجيل مباراة القمة التي كان مقرراً لها السبت المقبل على ملعب إستاد القاهرة الدولي لحساب مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري ما جعل الجماهير تلقي باللوم على اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني وطالبه البعض بتقديم إستقالته .

وتم تأجيل المباراة لدواعي أمنية وبسبب توصيات الأمن في الوقت الذي خرجت فيه مصادر من إتحاد الكرة تؤكد أن الجميع حاول إقامة المباراة وإنقاذها من التأجيل بطلب نقلها وتغيير الملعب من إستاد القاهرة إلى برجع العرب في الإسكندرية وإقامتها بدون حضور جمهوري لكن قرار الأمن كان حاسماً ليتم تاجيلها إلى موعد سيتم تحديده لاحقاً .

وفي التقرير التالي يسلط معكم " الفجر الرياضي " الضوء على موقف الاهلي وإتحاد الكرة لمعرفة من منهم المخطىء في تلك القضية .

موقف الأهلي من تأجيل القمة

أصدر النادي الاهلي يوم الخميس بياناً ليرد فيه على تأجيل مباراة القمة وجاء البيان ناري كما وصفه البعض بعد تأكيد الخطيب عدم نيته في خوض أي مباراة بالدوري المحلي قبل خوض لقاء القمة ضد الزمالك والسبب في ذلك أنه يريد الإلتزام بترتيب جدول مباريات الدوري من أجل تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع .

كما تناول البيان أيضاً أنه يجب على الجميع الموافقة على تعليمات الأمن وإحترام موقفهم لكنه في نفس الوقت أكد عدم تقبله للحيثيات التي صدرت وأدت إلى تأجيل المباراة .

موقف إتحاد الكرة من تأجيل القمة

تدور الانتقادات التي تم توجيهها إلى الجنايني بعد تأجيل القمة حول تصريحاته الدائمة التي خرج بها وأكد في أكثر من مناسبة قدرته على تنظيم بطولة الدوري المصري وتحديد موعد إنطلاقها بالساعة والدقيقة واليوم وموعد نهايتها بنفس الطريقة من دون أي تأجيلات أو ترحيل للمباريات لكن الأمر لم يحدث .

وطالب البعض رئيس اللجنة الخماسية بتقديم إستقالته ليرد عليهم أن تصريحاته تم إقتطاع بعض الاجزاء منها ليتم التلاعب بالألفاظ وهو الذي نفاه وعاد ليؤكد أنه في حالة قرر الأمن ذلك سيتم اللجوء إلى طلبهم وهو ما حدث في القمة .

من المحق الأهلي أم إتحاد الكرة ؟

الاهلي يرى نفسه محقاً في الأزمة الحالية والجميع غاضب من تأجيل القمة بسبب الحالة الفنية المرتفعة للشياطين الحمر خلال الفترة الحالية مقارنةً بنادي الزمالك وقرار التاجيل كان غير منطقي بالمرة كما أن المجلس يرى أن عدم لعب المباراة يعتبر تشكيك في مبدأ تكافؤ الفرص .

في الوقت الذي يرى فيه إتحاد الكرة هو الآخر أنه محق فالأمن هو من طالبهم بتأجيل المباراة وعدم لعبها خوفاً من حدوث بعض الإشتباكات بين جماهير الناديين ولم يكن لأي عضو منهم دخل في هذه المسأله وتمسكهم باللائحة أم واجب على الجميع فالفريق الذي سيستضيف المباراة هو المسئول عن الحصول على الموافقات الأمنية وبالتالي يجب على الأهلي حل أزمته .

ليبقى السؤال الأبرز من المحق الأهلي أم إتحاد الكرة ؟