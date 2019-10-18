فيروس الفيفا يهدد مشاركة نجوم ريال مدريد أمام مايوركا
الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 02:03 ص
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ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية إسبانية أن زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد سيذهب لمواجهة ريال مايوركا في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني بدون أبرز لاعبي خط وسط الفريق، حيث تأكد غياب لوكا مودريتش بسبب الإصابة كما سيغيب النجم الألماني توني كروس للسبب نفسه.
وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية بأن زيدان يخشى من مشاركة البرازيلي كاسيميرو بعد تعرضه للإجهاد مع البرازيل بالإضافة إلى ذلك فإن الفريق سيفتقد خدمات جاريث بيل والذي تعرض للإصابة هو الآخر.
وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن الملكي يمتلك الكثير من النجوم الذين يمكنهم اللعب بدلا منه مثل فينيسيوس وإيدين هازارد ورودريجو جوس.
وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أنه يوجد ثلاثة لاعبين آخرين داخل عيادة الملكي وهم البرازيلي مارسيلو والجناح لوكاس فاسكويز والمدافع ناتشو وبالتالي فإن زيدان يدرك حجم الصعوبة التي تواجه الفريق في موقعة مايوركا خارج أرضه.
ويطمح زيدان في الفوز على ريال مايوركا حتى يصل إلى مواجهة الكلاسيكو وهو في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني في الوقت الذي لم تتضح فيه الصورة بشأن إقامة المباراة في موعدها من عدمه.
ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري بينما يلاحقه منافسه برشلونة بفارق نقطتين، حيث كانت ستمثل مباراة كلاسيكو الأرض فرصة سانحة لكشف معالم المنافسة بين الفريقين.
وأفادت تقارير صحفية إسبانية باقتراب الاتحاد الإسباني لكرة القدم من إعلان القرار بتأجيل مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد والتي من المقرر أن تقام يوم ٢٦ من الشهر الجاري.
وقالت صحيفة آس الإسبانية أن اليوم الخميس أو غدًا الجمعة سيصدر الاتحاد الإسباني قراره الخاص بتأجيل الكلاسيكو.
وأضافت الصحيفة أن كل المؤشرات تشير إلى تأجيله إلى يوم ١٨ ديسمبر المقبل بسبب الإضراب في إقليم كتالونيا.
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