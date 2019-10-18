سقوط 40 جريحًا من قوى الأمن الداخلي بلبنان جراء اعتداءات من جانب المتظاهرين

وكان أعلنت "سكاي نيوز"، منذ قليل، أنه سيتم تعطيل الدراسة في المدارس والجامعات اللبنانية وإغلاق المصارف اليوم الجمعة بسبب التظاهرات.





وشهدت بيروت "العاصمة اللبنانية"، أمس الخميس، احتجاجات على تردي الأوضاع المعيشية، امتدت إلى مدن لبنانية أخرى، فيما واجه مرافقو أحد الوزراء المتظاهرين بإطلاق النار في الهواء لإبعادهم عن الموكب.





وقالت مراسلة في بيروت، إن "المحتجين طالبوا الحكومة والنواب بالاستقالة، وقد اقتربوا في مسيراتهم من مجلس النواب والوزراء، مرددين هتافات مستنكرة لأي محاولة لفرض ضرائب جديدة".





وأضافت المراسلة، أن الاحتجاجات امتدت إلى مدن لبنانية أخرى، إذ قطع محتجون طرقا في شمال لبنان وجنوبه، وفي قرى البقاع.





وفيما كانت التظاهرات تجوب شوارع في بيروت، مر موكب أكرم شهيب، وزير التربية والتعليم العالي، مما دفع مرافقوه إلى إطلاق النار في الهواء لإفساح الطريق أمام الموكب.





وعلّق وليد جنبلاط، رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي"، على الواقعة، مطالبا شهيب بتسليم الأشخاص، الذي أطلقوا النار في الهواء، داعيا في الوقت ذاته إلى إجراء "تحقيق شفاف"، رافضا الاعتداء على أي كان.