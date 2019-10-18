عاجل.. آخر تطورات حالة محمود الخطيب الصحية

أكد الطبيب المعالج لمحمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي أنه خضع اليوم الخميس إلى جلسة جديدة من أجل حقن الظهر في إحدى المستشفيات الكبرى بالإسكندرية في إنتظار ما ستصل إليه الحالة الصحية لرئيس القلعة الحمراء خلال الأيام القليلة المقبلة .

وفي تصريحات تلفزيونية كشف الدكتور أحمد فرهود إستشاري جراحة المخ والأعصاب الحالة الصحية لرئيس النادي الأهلي وأكد أن شعوره بآلام الظهر جعله يذهب إلى المستشفى من أجل الخضوع لجلسة حقن جديدة ويجب عليه خلال الأيام القليلة المقبلة أن يخضع إلى الراحة التامة مع الإبتعاد عن التوتر وأي نوع من أنواع الإنفعالات .

وتابع " رئيس الأهلي يجب عليه أن يحصل على فترة راحة تصل إلى ثلاثة أسابيع كاملة وهذا الأمر أساسي لا يوجد به أي إستثناءات من أجل إتمام العلاج وسوف تتم متابعة الحالة ومن المنتظر أن يغادر المستشفى بعد الإطمئنان على حالته الصحية خاصةً أن يخضع للملاحظة فقط خلال الوقت الحالي .

يذكرأن الخطيب سبق وأن خضع لثلاثة عمليات جراحية الفترة الماضية ولا يفضل أن يخضع لعملية جديدة لكن معاودة الآلام مرة أخرى في الظهر بسبب واقعة إنزلاق الغضروف المرتجع يلزمه على إستئصاله إلزامياً وهو الأمر الذي يرقضه ويطلب تفاديه بالحصول على جلسات حقن لكنه مطالب بالحصول على راحة والابتعاد عن الانفعالات حالياً .