"أبو ظبي" تعرض حلقة كارمن سليمان في "شريط كوكتيل" مع هشام عباس

نوهت قناة أبو ظبي" عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"ن إلى إذاعة حلقة المطربة كارمن سليمان، في برنامج شريط كوكتيل مع النجم هشانم عباس.

وأشارت القناة إلى عرض الحلقة مساء اليوم الجمعة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت الإمارات على قناة أبو ظبي.

ألبوم "أخباري"

على صعيد آخر طرحت الفنانة كارمن سليمان ألبومها الأول "أخباري" من كلمات الشاعر السعودي عبد اللطيف بن عبد الله آل الشيخ في الأسواق في فبراير عام 2014.

وعلقت سليمان، على الأستوري قائلة: "دعواتي لكل شعب وأهل لبنان ، ربنا يحفظها ويحميها".

سلسة حرائق

كانت سلسلة من الحرائق الواسعة اجتاحت مؤخرًا عددًا من المناطق اللبنانية، لا سيما فى نطاق محافظة جبل لبنان، حيث أتت الحرائق على مساحات كبيرة من الغابات والمزروعات والأشجار كما حاصرت العديد من المنازل وتسببت فى قيام العديد من المواطنين بإخلاء منازلهم فى بعض المناطق .





مسيرة كارمن سليمان الفنية

اكتشفت الفنانة كارمن سليمان موهبتها منذ صغرها واشتهر اسمها عندما جائت في اليوم الثاني لتجربة الأداء حيث صرح راغب علامة أنها بكل تاكيد ستصل إلى النهاية وبالفعل وصلت كارمن إلى توب 2 غيرلز ثم حققت الفوز وأصبحت أول أرب آيدول في تاريخ البرنامج كانت معظم اختياراتها ناجحة.



