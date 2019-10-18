تركي آل الشيخ يعرض فيديو للتفاعل الضخم من الجمهور مع حفل افتتاح لموسم الرياض





عرض المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، منذ قليل فيديو لحفل الافتتاح الضخم لموسم الرياض.





ونشر آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات الفيديو، الذي يظهر خلاله التفاعل الضخم من الجمهور مع فعاليات الحفل.





البروفة الأخيرة

وكان آل الشيخ، نشر قبل يومين لقطات للبروفة الأخيرة للبوليڤارد والنافورة والمسيرة، معلقًا عليها: "راح تكتمل ان شاء الله الخميس المساء.. هذا ٧٠٪ ".





وأضاف: "حضوركم شرف لنا والدعوة عامة حابب اقول شي مهم.. والله والله والله لولا توفيق الله ثم دعم سيدي ولي العهد الامير محمد بن سلمان لما تحقق ١٪ من اللي بتشوفونه فالرياض خصوصا والمملكة عمومًا".





آل الشيخ يكرم شاروخان

وكرم المستشار تركي آل الشيخ النجم البليوودي الشهير شاروخان، خلال فعاليات موسم الرياض الترفيهي.





وشكر شاروخان، من جانبه تركي آل الشيخ لاستضافته في هذا الحدث، مشيرًا إلى أنه ومعظم الحضور يتتواجدون للمرة الأولى في السعودية.





وأضاف شاروخان: "نشكر السعودية لاعطائنا كل هذا الحب".





موسم الرياض

وصرح آل الشيخ بأن موسم الرياض، خلال ثلاث أيام فقط، حقق أكثر من ٢٥٠ ألف زائر، ٨٠٪ منهم سعوديين و١٠٪ خليجيين والبقية من مختلف دول العالم و ١١ شخص قطري.





وتابع، خلال تدوينه على الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"،: "بدأنا بمنطقتين فقط من أصل ١٢ منطقة في موسم الرياض ولسة الموسم يعتبر مابدأ.. راح يبدأ رسميًا يوم الخميس ١٧ أكتوبر".





هيئة الترفيه ترعى فعاليات موسم الرياض

موسم الرياض الترفيهي قد انطلق في المملكة العربية السعودية، ويقام في الفترة من 11 أكتوبر وحتى 15 ديسمبر تحت إشراف تركي آل شيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية.





وقدم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، شكره لكل القائمين والمشاركين في تنظيم فعاليات موسم الرياض التي انطلقت أمس وسط إقبال وحضور فاق التوقعات.





وقال "آل الشيخ" في مقطع فيديو نشره عبر حسابه بـ"تويتر"، "أنا أشكر كل من ساهم وساعدنا في موسم الرياض، أشكر مرور وشرطة مدينة الرياض، يا ناس مدينة الرياض 5 أو 6 مليون نسمة".





وأضاف بقوله: "أنا ذهبت إلى مقر معرض الصقور والسلاح ولم أستطع الوصول من الزحمة، مشيرًا بأن البعض قد يشعر بالضيق من التنظيم أو الزحمة".





معرض الصقور وحفلة الفرقة الكورية

وتابع: عن معرض الصقور وحفلة الفرقة الكورية بي تي إس BTS على استاد الملك فهد يعد استيعاب المكان وطاقته في اللحظة الواحدة 11 ألفًا وفي اليوم 46 ألفًا وعدد من في الخارج 150 ألفًا وعدد من في داخل المعرض 70 ألفًا وفي الوقت الآن في معرض الصقور حوالي 220 ألفًا وفي نفس الوقت عند استاد الملك فهد 100 ألف".





وختم بقوله" الله يبيّض وجوهكم يا مرور ويا شرطة الرياض ويا الجهات الأمنية ويا البلديات وكل القائمين الله يبيّض وجوهكم ومن هن أحسن لأحسن ونستفيد من أخطائنا ونصلحها إن شاء الله".



