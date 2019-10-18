ميسي يفتح النار على رونالدو ويرفض طلبه

رفض ليونيل ميسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الأسباني النصيحة التي تقدم بها الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي للرحيل عن صفوف برشلونة ورفض الإجابة على الموعد الذي سيعلق حذاءه ويعتزل فيه عن ممارسه معشوقته الأولى رياضة كرة القدم .

وفي حوار مطول أجرته صحيفة ماركا المدريدية إستعرض ميسي المميزات التي يتوفر عليها زميله في الفريق الهولندي اليافع فرينكي دي يونج بالإضافة إلى مدافع الريدز فيرجيل فان دايك وأكد أنه لم يتفاجأ على الإطلاق من القوة التي أصبح عليها فريق نادي إنتر ميلان الإيطالي تحت قيادة مدربه الجديد أنطونيو كونتي .

وحول نصيحة رونالدو أكد البرغوث الارجنتيني أن الجميع يبحثون عن أهدافهم والبحث عن تجارب جديدة تفتحلهم الحصول على أموال كثيرة ولم اكن بحاجة أبداً إلى الرحيل عن برشلونة الذي يعتبر واحد من أفضل الأندية في العالم وأستمتع بالتدريبات واللعب في المدينة والديناميكية التي يعيش عليها النادي منذ أول يوم شاركت فيه بقميص البلوجرانا .

وعن فوزه بجائزة أفضل لاعب في العالم وخسارته لجائزة بوشكاش أكد أن الجوائز الفردية ليست أهدافي سواء الحصول على الكرة الذهبية أو الحذاء الذهبي وفي حالة نجحت وأن أحصل على جائزة بوشكاش لأفضل هدف لا بأس أمام إذا خسرتها لأي سبب من الأسباب فإن كل شيء سوف يكون على ما يرام .

وأنهى حديثه أن هدف دانيال زوري الذي توج بجائزة بوشكاش هذا العام كان جيداً جداً بتسديدة عالية وذهابها له مستحقه للغاية ولم أحزن على ضياعها كما صور البعض .