محمد صلاح يتسلح بـ "سحر الفراعنة" لفك لعنة الشياطين ! 

Advertisements

ربما هي "لعنة" أو "سوء حظ"، 4 مباريات أمام مانشستر يونايتد لم ينجح فيهم محمد صلاح من الإقتراب من شباك الحارس دافيد دي خيا، تلك الشباك التي لازالت مستعصية على الفرعون المصري القادم من طنطا ليثنر إبداعاته وفنونه في بلاد مهد كرة القدم.



محمد صلاح لم يظهر بمستوى جيد أمام مانشستر يونايتد في أي لقاء سابق خاضه مع ليفربول، اللاعب صاحب ال26 عام أعتاد على أن يقدم أقل مبارياته في الموسم أمام الشياطين الحمر، وهذا ما جعل البعض يعلق ساخرًا على هذا الأمر، بأن محمد صلاح مصاب بـ "لعنة الشياطين الحمر"، فكيف سيكون السبيل إلى حل تلك اللعنة؟



الصحف الإنجليزية أكدت أن صلاح هذه المرة مستعد لفك اللعنة، وتسجيل أول أهدافه في شباك مانشستر يونايتد، خاصة في ظل الراحة التي تحصل عليها محمد صلاح في فترة التوقف الدولي، حيث لم يتم إستدعاءه للمشاركة مع منتخب مصر بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة ليستر سيتي الأخيرة، وهو الأمر الذي قد يشكل نقطة إيجابية بالنسبة لصلاح ليدخل مباراة مانشستر يونايتد وهو في قمة تركيزه.



بالإضافة إلى ذلك، فإن صلاح سيكون أمام شيء إيجابي أخر بالنسبة له، وسلبي بالنسبة لمانشستر يونايتد وجماهيره، بعد ظهور أنباء عن إحتمالية غياب نجم وحارس مرمى مانشستر يونايتد دافيد دي خيا، والذي أعتاد على أن يتألق بشكل لافت للأنظار في المباريات الكبرى خاصة أمام ليفربول.