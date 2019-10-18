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مصطفي يونس: هذا عيب الخطيب

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 01:29 ص
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مصطفي يونس: هذا عيب الخطيب
مصطفي يونس
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السيد علي
 
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كشف مصطفي يونس مدافع فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي الأسبق، أن رمضان صبحي جناح الأحمر الحالي قد تطوره مستواه الفني بقوة في الفترة الأخيرة.

وأكد لاعب الأهلي الأسبق في تصريحات تلفزيونية عبر قناة تايم سبورتس: " رمضان صبحي منذ لعبه في الناشئين حتى احترافه في إنجلترا وعودته للأهلي، لم يتطور غير في المباريات الأخيرة أصبح شئ آخر".

وواصل "مصطفي يونس": "رمضان صبحي كان ممكن يكون قد محمد صلاح في انجلترا 3 مرات، رمضان قوة والمهارة كلاعب كرة".

وتابع يونس : "محمد صلاح تم بناءه وأصبح له قوة جسمانية، ولا يوجد لاعب مصري ظهرت له عضلة واحدة من الذي يتقاضوا 30 و 40 مليون جنية".

وأضاف: "الخطيب لديه عيب لا يحب أن يكتب عليه كلمة أما كان يكتب عليه كلمه يموت، وغير قادر على المواجهة ولا يحب أحد أن يزعل منه".

وأنهي يونس تصريحاته: "الخطيب لو ترشح للانتخابات المقبلة لن أحضر نهائيًا، يكون أخر يوم في عمري لو وقفت ضده في الانتخابات".

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