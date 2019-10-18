مرتضى منصور : ماذا يريد رئيس الأهلي ؟

أعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك موافقته على المشاركة في مباراة المقاولون العرب المقرر لها يوم السبت المقبل لحساب مباريات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم وذلك على الرغم من إعتراضه في البداية على تقديم موعد المباراة .

وفي مقطع فيديو مصور أكد رئيس الزمالك أنه يتعاطف مع إدارة ذئاب الجبل بعد أن تم تقديم موعد المباراة بصورة مفاجئة لكن بعد البيان الذي خرجت به إدارة المقاولون بالموافقة على لعب المباراة سوف نشارك بصورة طبيعية خاصةً أن البيت الابيض دائماً ما يكون مرتبط بخوض المباريات قبل أن يأجل الأمن لقاء القمة لأسباب أمنية .

وأكمل رئيس الزمالك أنه دائماً ما يحترم رؤيا الأمن في القرارت التي يصدرها وآخرها تأجيل لقاء القمة كما أنه يحترم منظومة إتحاد الكرة على الرغم من وجود بعض الأخطاء التي يقوم الأعضاء لكن لا يجب تصدير الأزمات والمشاكل داخل الدولة .

وأنهى " لا أعلم ماذا يريد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاهلي في بياناه الذي صدر صباح اليوم الخميس بشأن مباراة القمة وأعتبر أن البيان يهدد الدولة وكل مرة يكون التهديد بالأنسحاب منى بطولة الدوري هو الحل على الرغم من أن الخطيب يتولى رئاسة واحد من أكبر الأندية في مصر .