كشف سر غياب عادل إمام عن تكريم تركي آل الشيخ





كشف منتج أحدث مسلسلات الفنان المصري، سر غياب الزعيم عادل إمام، عن تكريمه في "موسم الرياض"، الذي ترعاه الهيئة العامة للترفيه في السعودية، برئاسة المستشار تركي آل الشيخ.





وأشار في تصريحات صحفية، إلى أن السبب هو وفاة والد زوجة رامي إمام، نجل عادل إمام، تسبب في تأجيل تصوير العمل.





المكرمون بموسم الرياض

وكان من المقرر تكريم عادل إمام في "موسم الرياض"، وسط باقة من ألمع نجوم الفن في العالم والوطن العربي، منهم النجم العالمي ويل سميث وراسل كرو وجيسون موموا وجان كلود فان دام وشاروخان ومحمد عبده وعمرو دياب والنجمة ماجدة الرومي والفنان الكويتي سعد الفرج.





لبلبة تطمئن الجمهور على صحة الزعيم

كشفت الفنانة لبلبة، من خلال برنامج ArabWood المذاع عبر فضائية روتانا سينما، عن حقيقة مرض الزعيم عادل إمام، حسب ما تردد في الآونة الأخيرة عبر شبكات التواصل الإجتماعي.

وقالت لبلبة: " عادل إمام بخير وزي القمر، وأنا كنت جالسة معه قبل مجيئي على هذا مهرجان الأسكندرية، وجميع الشائعات التي تنتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي ليس لها أي أساس من الصحة، وهو حاليًا ينشغل بتصوير مسلسله والذي سوف يُعرض في السباق الرمضاني القادم لعام 2020".

شائعات وفاة الزعيم يُشار إلى أن أنتشرت في الآونة الأخير شائعات عبر مواقع التواصل الإجتماعي تؤكد وفاة الزعيم عادل إمام، وهو الأمر الذي نفاه نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، والذي أكد أن هذه الأخبار باتت لا قيمة لها، وأن الزعيم بصحة جيدة، ولا أساس لمثل هذه النوعيات من الأخبار من الصحة، وسرعان ما أسعد الفنان عادل إمام جمهوره، بعد ظهوره منذ أسبوعين، في موقع تصوير مسلسله الجديد "فلانتينو" برفقة نجله المخرج رامي إمام، الذي من المقرر له أن يعرض في الموسم الرمضاني المقبل 2020.



