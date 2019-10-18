خالد بيومي يكشف حل وحيد لأزمات الدوري المصري

عبر الناقد الرياضي خالد بيومي، عن أسفه بسبب الأحداث والأزمات التي تعاني منها الكرة المصرية حالياً وعدم انتظام المسابقات المحلية وتهديد الأندية الشعبة بالإنسحابات منها من وقت لآخر.





وقال بيومي عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": ‏إذا أرادت اللجنة النجاح و الإبتعاد عن كل هذه المشاكل أتمنى من كل قلبي سرعة العمل على إنشاء رابطة لإدارة المسابقة.









يذكر أن مجلس إدارة نادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، أصدر في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، 5 قرارات حاسمة بشأن موقفه من مباريات الدوري المصري المتبقية خلال الفترة المقبلة.





وجاء نص بيان الأهلي اليوم على النحو التالي:





1- عدم استكمال مسابقة الدوري حال تأجيل أي من مباريات النادي إلى ما بعد بطولة الأمم الإفريقية وحفظ حق النادي الأهلي المشروع في الحصول على فترة راحة كافية بين الموسم الحالي والقادم. بما يضمن راحة لاعبيه وقيام النادي بالتجهيزات الفنية والإدارية المناسبة للموسم الجديد. تفاديًا لما تحمله الأهلي وحده دون غيره خلال السنوات الثلاث الماضية ولاعبيه وجماهيره من تبعات كثيرة بسبب تلاحم المواسم على نحو غير مسبوق في العالم.









2- عدم خوض بقية مباريات الدوري إلا بعد الإنتهاء من إقامة كل المباريات المؤجلة لكافة الفرق قبل إنطلاق مباريات الأسبوع ال ٣٤ للدوري قياسٍا بما جرى مع النادي الأهلي بخصوص العامل الزمني عند أداء مبارياته المؤجله في السابق.









3- الرفض القاطع لإقامة مباريات الأسبوع الأخير للدوري إلا في وقت واحد بما يضمن العدالة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية سواء في المقدمة أو التي تصارع من أجل البقاء.









4- عدم الممانعة في أداء المباريات المؤجلة من كأس مصر خلال الفترة التي تقام فيها المباريات المؤجلة من بطولة الدوري طالما هناك رغبة لدى اتحاد الكرة لاستكمال المسابقتين هذا الموسم.









5- مطالبة اتحاد الكرة بالإعلان عن جدول ثابت لجميع المباريات المتبقيه في بطولتى الدوري والكأس يحقق العدالة بين الجميع ولا يتم تغييره في اللاحق لأي سبب خاصة وأن الأندية تحتاج إلى وقت كاف للتجهيز والأعداد للموسم الجديد.



