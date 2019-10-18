صدمة قوية لريال مدريد قبل كلاسيكو الأرض

أفادت تقارير صحفية إسبانية بأنه من المحتمل أن يغيب الويلزي جاريث بيل نجم ريال مدريد عن مواجهة كلاسيكو الأرض أمام برشلونة في الدوري الإسباني والمُرجح إقامتها في السادس والعشرين من شهر أكتوبر الحالي.





وكشفت صحيفة آس الإسبانية أن بيل البالغ من العمر 30 عامًا تعرض لمشكلة على مُستوى ربلة الساق أثناء تعادل منتخب بلاده ويلز مع كرواتيا بهدف لكل منهما في التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأوروبية يورو 2020 وهي الإصابة التي وصفها رايان جيجز المدير الفني لمنتخب ويلز على كونها شد.





وأكدت الصحيفة الإسبانية أن بيل يُكافح في الوقت الحالي للشفاء من إصابته مما أدى فعليا لاستبعاده عن مواجهة ريال مايوركا المقبلة.





وذكرت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد سيواجه مساء بعد غدٍ السبت مُستضيفه ريال مايوركا في المباراة المُقرر أن يحتضنها ملعب إيبيروستار ستاديوم ملعب مايوركا وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة في الدوري الإسباني.





وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى إمكانية مشاركة بيل مع ريال مدريد أمام جالاتا سراي التركي وسط الأسبوع المقبل في دوري أبطال أوروبا، حيث أكدت الصحيفة الإسبانية أن حظوظ النجم الويلزي في خوض المباراة تُعد ضئيلة مما يفرض احتمالية عدم لحاقه بقمة الكلاسيكو تحديداً وأن النجم الويلزي سيكون في سباق مع الزمن من أجل استعادة لياقته البدنية.





وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن بيل بدأ منافسات الموسم الجديد مع ريال مدريد بطريقة جيدة، حيث نجح في تقديم مستوى مميز سمح له تسجيل هدفين اثنين في 7 مباريات شارك فيها برفقة ريال مدريد في مختلف المسابقات.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية أن جاريث بيل نجم ريال مدريد الإسباني مطلع الشهر الحالي في خلاف مع زين الدين زيدان المدير الفني للفريق مما يعجل برحيله في فترة الانتقالات الصيفية.





وذكرت صحيفة آس الإسبانية أن جاريث بيل طفح به الكيل من وضعه في ريال مدريد خاصة بعد استبعاده غير المبرر من مواجهة الفريق أمام كلوب بروج البلجيكي بدوري أبطال أوروبا.





ولم يبرر المدرب الفرنسي زين الدين زيدان سبب استبعاد بيل خاصة أن الفريق عانى كثيرا خلال اللقاء وتعادلا بصعوبة بهدفين لكل منهما قبل أن يعيد بيل للتشكيلة أمام غرناطة ويتألق الأخير.





وقالت الصحيفة إن وكيل أعمال نجم ريال مدريد جوناثان بارنيت يعمل بشكل مستمر للبحث عن ناد جديد لموكله بعد انعدام الثقة بين اللاعب والنادي.





وبالرغم من المشاكل التي تحيط بالنجم الويلزي في مدريد إلا أنه أثبت نجوميته بتألقه في معظم المباريات التي شارك فيها مع الفريق هذا الموسم وسجل هدفين وصنع 2 آخرين في 7 مباريات لعبها.



