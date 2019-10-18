الكشف عن شعار كوبا أمريكا (صورة)

كشف اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم ""كونميبول"، عن الشعار الرسمي لبطولة كوبا أمريكا المقبلة لعام 2020، والمقرر إقامتها بتنظيم مشترك بين دولتي الأرجنتيني وكولومبيا للمرة الأولى في تاريخ قارة أمريكا الجنوبية.





ومن المنتظر أن تقام النسخة المقبلة من البطولة بشكل استثنائي، وذلك نظرًا لإقامة تلك البطولة بشكل دائم كل 4 سنوات.





ويشير شعار البطولة إلى ألوان الدولتين المستضيفتين لبطولة كوبا أمريكا المقبلة عام 2020.





وتنطلق هذه النسخة من البطولة بنظام جديد بحيث تزيد معه مباريات البطولة لتصل عدد المباريات إلى 38 مباراة.





وقد تم تقسيم المنتخبات التي من المقرر مشاركتها في تلك البطولة إلى مجموعتين، بحيث تضم كل مجموعة 6 منتخبات تم تقسيمها لمجموعة تضم منتخبات الشمال بالقارة، وآخرى تضم منتخبات الجنوب.





وتضم مجموعة الشمال كل من: البرازيل، فنزويلا، كولومبيا، الأكوادور، بيرو، ومنتخب من خارج القارة يتم دعوته.





على الجانب الآخر تضم مجموعة الجنوب كل من: الأرجنتين، تشيلي، باراجواي، أوروجوراي، بوليفا، بالإضافة إلى منتخب من خارج القارة تتم دعوته من جانب اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم.



