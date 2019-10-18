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رئيس الشركة القابضة للصرف الصحي يكشف عن خطتهم لمنع سرقة أغطية البالوعات (فيديو)

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 07:18 ص
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رئيس الشركة القابضة للصرف الصحي يكشف عن خطتهم لمنع سرقة أغطية البالوعات (فيديو)
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كساب أحمد
 
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قال ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إن فكرة تركيب شبكة حماية تحت أغطية الصرف الصحي، أمر مطروح منذ فترة طويلة، نتيجة حوادث سقوط بعض الأطفال في البالوعات الفترة السابقة، مشيرًا إلى أن هناك نماذج عدة لتركيب شبكة حماية، وهذا النماذج ستكون محل تقييم من المركز القومي لمحل البناء، وسيتم إعداد العديد من الدراسات عليه، ومن بعد سيدخل التصنيع، بعد التأكد من أن هذه الشبكة ستمنع سقوط أي أحد من المواطنين، إذا حدثت سرقة للأغطية.

وأضاف "رسلان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الخميس، إلى أن الشركة نجحت في تصنيع غطاء بالوعات من مادة مختلفة لا يمكن الاستفادة منها، وبالتالي لن يتم سرقتها، معقبًا: "الغطاء في هذه البالوعات سيكون مثبتًا بمفصلة، وبذلك عملية السرقة ستكون صعبة، خلاف أن المادة المصنعة منه لا يمكن الاستفادة منها". 

وأشار إلى أن التكلفة المالية للنماذج الجديدة، ستكون أقل من النماذج التقليدية الموجودة حاليًا، مشيرًا إلى أن تقيم هذه النماذج سيكون من الناحية الاقتصادية والأمنية. 

ولفت إلى أن تركيب هذه الشبكات سيكون من خلال خطة، وسيتم البدأ في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، ومن ثم باقي الأماكن.
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