يوفنتوس يستعد لتجديد عقد ثلاثي الفريق وقطع الطريق على كبار أوروبا
الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 01:03 ص
Advertisements
حسام مجدي
Advertisements
Advertisements
يستعد نادي يوفنتوس الإيطالي لتجديد عقد ثلاثي الفريق خلال الفترة القادمة لضمان بقاءهم في الفريق وقطع الطريق على كبار أوروبا.
يوفنتوس يستعد لتجديد عقد هذا الثلاثي
وكشفت صحفية "ميدياسيت" الإيطالية أن نادي يوفنتوس يستعد لتجديد عقد كل من فويتشيك تشيزني حارس مرمى الفريق وبليز ماتويدي لاعب وسط الفريق وخوان كوادرادو جناح الفريق.
وأشارت الصحيفة إلى أن هناك جلسة ستجمع بين فابيو باراتيشي مدير الكرة بنادي يوفنتوس والثلاثة لاعبين ليبدأ في التفاوض معهم بشأن تجديد عقودهم.
قطع الطريق على كبار أوروبا.
وكان الثنائي ماتويدي وكوادرادو قريبان من الرحيل عن صفوف يوفنتوس وسط أطماع العديد من الأندية في أوروبا للتعاقد معهما ولكن قرر اليوفي تجديد عقودهم.
ويتواجد نادي يوفنتوس في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 19 نقطة من أصل 7 مباريات خاضها حتى الآن في الدوري.
Advertisements
- يوفنتوس والموسم الجديد.. نحو تأكيد الهيمنة المحلية وكسر العقدة الأوروبية
- ماندزوكيتش يقود هجوم يوفنتوس أمام يونج بويز
- رونالدو يقود هجوم يوفنتوس أمام مانشستر يونايتد بدوري أبطال أوروبا
- أليجري يعلن قائمة يوفنتوس لمواجهة مانشستر يونايتد
- موعد مباراة يوفنتوس وجنوى اليوم الأحد 17 مارس في الدوري الإيطالي
- استبعاد كريستيانو رونالدو ونجوم يوفنتوس من مواجهة سبال
- يوفنتوس يدرس تجديد عقد نجم الفريق
المزيد عن: يوفنتوس صفقات ينايرتعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر