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يوفنتوس يستعد لتجديد عقد ثلاثي الفريق وقطع الطريق على كبار أوروبا

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 01:03 ص
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يوفنتوس يستعد لتجديد عقد ثلاثي الفريق وقطع الطريق على كبار أوروبا
يوفنتوس
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حسام مجدي
 
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يستعد نادي يوفنتوس الإيطالي لتجديد عقد ثلاثي الفريق خلال الفترة القادمة لضمان بقاءهم في الفريق وقطع الطريق على كبار أوروبا.

يوفنتوس يستعد لتجديد عقد هذا الثلاثي

وكشفت صحفية "ميدياسيت" الإيطالية أن نادي يوفنتوس يستعد لتجديد عقد كل من فويتشيك تشيزني حارس مرمى الفريق وبليز ماتويدي لاعب وسط الفريق وخوان كوادرادو جناح الفريق.


وأشارت الصحيفة إلى أن هناك جلسة ستجمع بين فابيو باراتيشي مدير الكرة بنادي يوفنتوس والثلاثة لاعبين ليبدأ في التفاوض معهم بشأن تجديد عقودهم.

قطع الطريق على كبار أوروبا.


وكان الثنائي ماتويدي وكوادرادو قريبان من الرحيل عن صفوف يوفنتوس وسط أطماع العديد من الأندية في أوروبا للتعاقد معهما ولكن قرر اليوفي تجديد عقودهم.


ويتواجد نادي يوفنتوس في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 19 نقطة من أصل 7 مباريات خاضها حتى الآن في الدوري.

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