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عاجل.. الزمالك في خطر بسبب السوبر الإفريقي

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 12:22 ص
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عاجل.. الزمالك في خطر بسبب السوبر الإفريقي
تدريبات_الزمالك
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محمد أيمن
 
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 فجر عبد المنعم شطة المدير الفني السابق للاتحاد الافريقي في تصريحات صحفية أنه في حالة قرر الكاف إقامة لقاء السوبر الأفريقي المقرر إقامته بين فريق نادي الزمالك والترجي الرياضي التونسي في العاصمة القطرية الدوحة سيكون من حق الفريق الأبيض الاعتراض على القرار وعدم الموافقة على خوض المباراة هناك .

 

وكانت بعض الأنباء المسربة قد ظهرت خلال الأيام القليلة الماضية من الاتحاد الافريقي كشفت إختيار الكاف لقطر من أجل إحتضان السوبر الافريقي بين الترجي بطل دوري أبطال أفريقيا والزمالك حامل لقب الكونفدرالية خلال الأيام القليلة المقبلة في إنتظار القرار الرسمي .

 

وأكمل شطة في تصريحه أنه في حال صدور قرار رسمي من جانب الاتحاد الافريقي بلعب المباراة في الدوحة ورفض الزمالك القرار رسمياً سيتم دعوة أعضاء الاتحاد الافريقي بواسطة لجنة المسابقات من أجل إجتماع طارئ والنظر في الأسباب التي أدت إلى رفض البيت الأبيض إقامة المباراة هناك .

 

وأنهى " رفض طرف خوض مباراة السوبر تعتبر أول مرة تحدث في التاريخ بالاتحاد الافريقي واللائحة في تلك الحالة تنص على إتخاذ لجنة المسابقات لقرار من إثنين أولهما إستبعاد الطرف الذي رفض خوض اللقاء وهو نادي الزمالك ومشاركة الوصيف بدلاً منه والقرار الثاني هو قبل الاعتراض في حالة رأت اللجنة أنه منطقي وتغيير البلد المضيفة والملعب .

 

فهل يتم إستبعاد الزمالك من البطولة في حالة رفضه اللعب في قطر ؟

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