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مانشستر يونايتد يجهز عرض خيالي لعودة رونالدو

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 12:41 ص
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مانشستر يونايتد يجهز عرض خيالي لعودة رونالدو
رونالدو
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حسام مجدي
 
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يحلم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في الفترة الحالية بعودة البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي يوفنتوس إلى الفريق مرة أخرى وذلك عن طريق عرض خيالي يجهزه النادي إلى اللاعب.


عرض خيالي من مانشستر يونايتد لضم رونالدو

وكشفت صحفية "لو 10 سبورت" الفرنسية أن مانشستر يونايتد يجهز عرض خيالي لإقناع رونالدو وهو عبارة عن عقد لمدة 3 سنوات وسيحصل على أعلى راتب في العالم متجاوزا ليونيل ميسي نجم برشلونة.


وأشارت الصحيفة إلى أن ميسي يحصل حاليا على مبلغ 40 مليون يورو كراتب سنوي مع برشلونة بينما يحصل رونالدو على 30 مليون يورو سنويا.


كما أكدت الصحيفة أن نادي مانشستر يونايتد سيعرض أيضا على رونالدو عقد أخر مدى الحياه عقب انتهاء الثلاث مواسم ليكون سفير النادي ويحصل على 2 مليون يورو سنويا.


مشاركات رونالدو مع نادي يوفنتوس هذا الموسم

وقد شارك كريستيانو رونالدو في 11 مباراة حتى الآن مع نادي يوفنتوس خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 6 أهداف وصنع هدف وحيد.

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