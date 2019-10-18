اليوم.. نجوم الغناء يحييون حفل الجامعة المصرية الصينية بالمنارة
الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 12:31 ص
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الفجر الفني
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أعلن منظم الحفلات وليد خليل انطلاق حفل الجامعة المصرية الصينية، اليوم على مسرح المنارة المكشوف.
ويحيي الحفل محمود العسيلي، وتامر عاشور ومحمود الليثى ومحمد عدوية، الحفل من إخراج محمد الفولى
كما أكد خليل إنه سيتم استخدام أحدث التقنيات والتصاميم المبهرة للمسرح والإضاءة، من خلال فريق عمل قوى ليخرج الحفل بافضل صورة.
ياتي الحفل بمناسبة استقبال الطلبة الجدد للجامعة المصريه الصينية.
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