مصر خارج حزام وباء الالتهاب السحائي.. أبرز أخبار التوك شو ليوم الخميس 17-10-2019

رقية جمال - هدى عبد الرازق - نعيم يوسف





تناولت برامج "التوك شو" مساء الخميس، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.





وأضاف الرئيس "السيسي"، مخاطبًا المصريين: "أن أي حلم ممكن نحلم بيه ونستكتره على نفسنا ممكن تحقيقه، أوعوا تفتكروا أن الحلم خلال 6 سنين كان متروك وليس هناك إهتمام به، وإنما كان هناك متابعة منه بشكل مستمر يوم بعد يوم"، معتبرًا أن هذه الكلية هذه رسالة لكل مسئول يريد أن ينجح عليه أن يتابع العمل الذي يتم بشكل يومي، معقبًا: "لو عايزين تنجحوا وتبقوا دولة ذات شأن مش بالكلام وإنما بالعمل".





وعن حكم العمل في الفنادق، أكد أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن العمل في الفنادق جائز، معلقًا: "مش كل اللي في الفنادق محرم، فيها طعام وشراب ونوم ولو كان به أشياء أخرى وهو بعيد عنها فعمله حلال".









وشدد على أن هناك شفافية في التعامل مع هذا المرض، حيث لا يوجد حالات مصابة بهذا المرض على مستوى الجمهورية، وهذا باعتراف منظمة الصحة العالمية، معلقا: "مصر خارج حزام هذا الوباء".



