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عاجل.. استدعاء عماد أديب وجمال عنايت للتأديب

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 12:16 ص
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عاجل.. استدعاء عماد أديب وجمال عنايت للتأديب
عماد أديب وجمال عنايت
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ميسون أبو الحسن
 
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قررت هيئة التأديب بنقابة الصحفيين، برئاسة جمال عبدالرحيم وكيل أول النقابة، استدعاء الإعلامي عمادالدين أديب مالك صحيفة العالم اليوم، والإعلامي جمال عنايت رئيس مجلس إدارة الجريدة، ونجلاء ذكري رئيس التحرير، في الشكوى المُقدمة ضدهم من بعض الصحفيين بالجريدة، بفصلهم تعسفيًا وإغلاق ملفهم التأميني، في شهر أكتوبر عام 2018.

كما قررت الهيئة استدعاء الإعلامي عمادالدين أديب مالك صحيفة العالم اليوم، في واقعة أخرى، لسماع أقواله في الشكوى المُقدمة ضده أيضًا من بعض الزملاء بجريدة نهضة مصر، لفصلهم تعسفيًا عام 2015، وذلك في ذات الجلسة.

وكانت هيئة التأديب الابتدائية بنقابة الصحفيين، عقدت أولى جلساتها مساء أمس الخميس، بتشكيلها الجديد، برئاسة جمال عبدالرحيم وكيل أول النقابة، وعضوية حسين الزناتي ومحمد يحيى يوسف، عضوي المجلس، فيما اعتذر صالح الصالحي عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمستشار نبيل عطا الله نائب رئيس مجلس الدولة.

يذكر أن العقوبات المنصوص عليها في قانون نقابة الصحفيين 76 لسنة 1970، تبدأ بلفت النظر، مرورًا بالغرامة، والوقف عن ممارسة المهنة لمدة عام، ثم الشطب من سجلات النقابة.
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المزيد عن: نقابة الصحفيين لجنة التأديب بنقابة الصحفيين عماد أديب جمال عنايت جمال عبدالرحيم الفجر أزمة العالم اليوم
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