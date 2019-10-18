مفاجأة.. الاتحاد الاسباني لم يستقر على موعد الكلاسيكو الجديد حتى الآن

فجرت بعض المواقع الصحفية الصادرة اليوم الخميس من العاصمة الاسبانية مدريد أن إتحاد الكرة في البلاد لم يتوصل بعد إلى الموعد النهائي للكلاسيكو بعد أن تم تأجيل لقاء ريال مدريد ضد برشلونة والذي كان مقرراً له يوم السادس والعشرين من شهر أكتوبر الجاري ليصبح السادس والعشرين من شهر ديسمبر المقبل .

وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على تأجيل المباراة بسبب مطالبات الأمن بسبب التظاهرات التي تدور حالياً في إقليم كتالونيا خوفاً من إصابة أي من اللاعبين بأذى في الوقت الذي تم تقديم طلب للجهات المعنية بنقل المباراة لسانتياجو بيرنابيو لكن الجميع قد رفضوا المبدأ .

وإقترح إتحاد الكرة إقامة المباراة يوم 18 ديسمبر المقبل وهو اليوم الذي يصادف إقامة مباريات إقصائية في بطولة كأس الملك بالإضافة أيضاً إلى أنه يوم عمل في البلاد قبل أن يتم إقتراح يوم 7 ديسمبر لكن هذا التاريخ يتطلب نقل مباراة برشلونة ومايوركا وريال مدريد ضد إسبانيول لحساب مباريات الجولة السادسة عشر إلى موعد آخر .

ومنحت لجنة المسابقات القطبين الكبيرين فرصة حتى يوم الاثنين المقبل من أجل الاتفاق على موعد محدد للمباراة بعد تأجيلها لشهر ديسمبر المقبل وتحديد موافقتهما على إقامتها بملعب الكامب نو أو رغبتهم في نقلها إلى ملعب آخر .