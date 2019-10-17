محمد صلاح يقلل إرتكاب الجرائم ضد المسلمين في ليفربول

أكد الشيخ أبو أسامة الذهبي إمام واحد من أكبر المساجد في مدينة ليفربول الإنجليزية أن الدولي المصري محمد صلاح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول لعب دور كبير في تقليل معدلات الجرائم ضد المسلمين في المدينة كما أنه نجح أيضاً في أن يساهم بجعل شعب المدينة أكثر تسامح مع المسلمين والعرب .

وقال الذهبي في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الإنجليزية أن مو جعل الوضع أفضل بكثيراً للمسلمين في مدينة ليفربول ولا تزال مشاعر عدائية لكن ليس بنفس النسبة التي كانت عليها من قبل وبالتحديد عندما كان صلاح خارج البريميليج ومع قدومه قلت تلك النسبة تدريجياً .

وفي دراسة أجرتها جامعة ستانفورد الموجودة في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية أكدت أن تأثير إنضمام مو للريدز خلال فترة الإنتقالات الصيفية في عام 2017 قادماً من صفوف روما الإيطالي قد قلل العداء تجاه المسلمين العرب في العاصمة البريطانية لندن .

كما أظهرت الدراسة أيضاً أن سماحة صلاح لعبت دوركبير في إنخفاض معدل الكراهية من الانجليز للمسلمين وجاءت النسبة 18.9% في معدل الجرائم الخاصة بالعنف ضد المسلمين منذ إرتداء هداف الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم للريدز فيما لم تتغير فيه معدلات الجرائم الأخرى كالسرقة والنهب وغيرها .

وأنهت الدراسة أن مقاطعة ميرسيسايد التي ينتمي لها فريق نادي ليفربول إنخفضت فيها التغريدات التي كانت تنشر في تويتر وكانت تحمل معاني الكراهية ضد المسلمين إلى 3% عكس المدن الأنجليزية الاخرى بسبب مو والسبب في ذلك الكاريزما التي يمتلكها .