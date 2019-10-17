تركي آل شيخ: لولا محمد بن سلمان ماحدث "موسم الرياض الترفيهي"(فيديو)

كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفية السعودية، عن أنه نشأ وسط عائلة متوسطة، وكان والديه يجمعان راتبهما لكي يسافروا بلد أخرى قائلًا: "كانوا يجمعوا راتبهم عشان سنة يسفرونا ويورونا الدنيا وسنة أخرى في الرياض.





وأضاف " آل شيخ" أن هذه كانت قدراتهم ولايوجد لديهم شئ في الرياض.





وأكد خلال كلمته في افتتاح موسم الرياض الترفيهي، أن كل هذه الانجازات التي تشهدها السعودية، والتطور الكبير الذي نراه الآن ماكان ممكن أن يحدث لولا رؤية الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي.





وتوجه برسالة للأمير محمد بن سلمان وقال إن الشعب السعودي بأكمله فداه داعيًا له بأن يحفظه الله ويحفظ قبل كل شئ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.













ويُشار إلى أن موسم الرياض هو أحد مهرجانات مواسم السعودية الـ11 التي أُطلقت على مستوى المملكة بدءا من العام 2019 وتهدف لتحويلها إلى وجهة سياحية عالمية، تصل مدة المهرجان الذي يقام في العاصمة الرياض إلى 70 يوما تبدأ في 11 أكتوبر، ويتوقع أن يستقطب 20 مليون زائر، فيما يصل عدد فعالياته إلى أكثر من 100 فعالية، تتوزع على 12 موقعا بمساحة 14 مليون متر مربع.





ويزيد عدد فعاليات موسم الرياض على 100 فعالية يومية، وتتنوع بين العروض الحماسية، والحياة البرية، والمطاعم والمقاهي، والماركات العالمية، بالإضافة لعروض السيارات، والمزادات والألعاب، والحفلات الشرقية والأجنبية، والتراث والفن، ومن هذه الفعاليات: معرض الصيد والصقور السعودي، مهرجان فيراري، كرنفال الرعب، بارك التزلج، الحديقة الساحرة، فوت بارك، ليالي عدن، ليالي المحروسة، فرقة "بي تي اس" الكورية، تجربة نيرف، تجربة مارفل، النافورة الراقصة.





وحدد موسم الرياض 12 منطقة لفعالياته، على مساحة 14 مليون متر مربع، هي: الرياض بوليفارد، وواجهة الرياض، ومعرض الرياض للسيارات، ورياض ونتر وندرلاند، وملاعب الرياض، والحي الدبلوماسي، والمربع، والملز، ووادي نمار، ونبض الرياض، ورياض سفاري، ورياض صحارى.





وتنقسم الفعاليات بين ما هو بمقابل مادي وما هو مجانا وما هو بالدفع عند الدخول، ومن ضمن الفعاليات المصرية، حفل تامر حسني مع نانسي عجرم يوم 18 أكتوبر بشراء تذاكر، مسرحية 3 أيام في الساحل للفنان محمد هنيدي يوم 17 أكتوبر حتى 20 أكتوبر بشراء تذاكر بمقابل 150 ريال إلى 1500 ريال، ومسرح مصر للفنان أشرف عبد الباقي يوم 24 أكتوبر حتى 27 بشراء تذاكر من 150 ريال إلى ألف ريال.





ومن ضمن أبرز الفعاليات المصارعة "دبليو دبليو اي" 31 أكتوبر سيشارك فيه نخبة من أبرز المصارعين مثل راندي أورتن - بري وايت - رومان رينز - سيث رولنز - نيو داي - كوفي كنجستون - بروك ليزنر، الأسعار تبدأ من 25 ريال سعودي حتى الفين ريال.