مدير إدارة مدينة بشاير الخير: جميع الشقق مجهزة بالكامل شاملة المفروشات والكماليات

قال العقيد أحمد عبد العزيز، مدير إدارة بشاير الخير، إن مشروع بشاير الخير 1 يتكون من 1632 وحدة سكنية، وبشاير الخير 2 يتكون من 1869 وحدة سكنية، موضحًا أن مساحة جميع الوحدات السكنية 92 متر، ومكونة من 3 غرف وصالة، ومجهزة بالكامل شاملة المفروشات والكماليات.





وأشار "عبد العزيز"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد سمير ببرنامج "مصر النهاردة" المذاع عبر قناة مصر الأولى، مساء الخميس، إلى أن الوحدة السكنية مزودة بالأجهزة الكهربائية بالكامل مثل شاشة تليفزيون 32 بوصة، وثلاجة 12 قدم، بوتجاز4 شعلة.



