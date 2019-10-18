مدير إدارة مدينة بشاير الخير: جميع الشقق مجهزة بالكامل شاملة المفروشات والكماليات
الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 03:59 ص
Advertisements
هدى عبدالرازق
Advertisements
Advertisements
قال العقيد أحمد عبد العزيز، مدير إدارة بشاير الخير، إن مشروع بشاير الخير 1 يتكون من 1632 وحدة سكنية، وبشاير الخير 2 يتكون من 1869 وحدة سكنية، موضحًا أن مساحة جميع الوحدات السكنية 92 متر، ومكونة من 3 غرف وصالة، ومجهزة بالكامل شاملة المفروشات والكماليات.
وأشار "عبد العزيز"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد سمير ببرنامج "مصر النهاردة" المذاع عبر قناة مصر الأولى، مساء الخميس، إلى أن الوحدة السكنية مزودة بالأجهزة الكهربائية بالكامل مثل شاشة تليفزيون 32 بوصة، وثلاجة 12 قدم، بوتجاز4 شعلة.
وأوضح أن مكان المشروع كان مقلب قمامة، حيث مهدت القوات المسلحة الأرض لبداية بناء المشروع، منوها بأن بشاير الخير به مسجد يستوعب 1000 مصلي، ومستشفى خيري تستوعب 110 سرير، و3 غرف عمليات، و13 وحدة غسيل كلوي، فضلا عن وجود مركز تدريب مهني بالمجان.
Advertisements