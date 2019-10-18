اسعار الدولار اليوم الجمعة 18/10/2019.. وسعر العملة الأمريكية تتراجع محليًا وعالميًا

اسعار الدولار اليوم

خسرت اسعار الدولار قرش واحد بنهاية التعاملات أمس الخميس، لتستقر خلال تعاملات اليوم الجمعة، مع بداية العطلة الأسبوعية للبنوك وذلك للتجاوز الخسارة خلال تعاملات الأسبوع الـ 7 قروش ، ليسجل متوسط سعر الدولار 16.20 جنيه ، وهو أدنى مستوي للدولار من 4 مارس 2017 والذى كان سعر الدولار وقتها 16.26 جنيه، بحسب بيانات البنك المركزي، ارتفعت اسعار الجنيه مقابل الدولار ارتفعت خلال تعاملات شهر سبتمبر، للتراجع أسعار الدولار بنحو 24 قرشًا أمام الجنيه منذ تعاملات الشهر الماضي.





لماذا تراجع سعر الدولار؟

كشفت وكالة بلومبرج، عن إن مصر عادت مرة أخرى لتصبح بين أعلى دول العالم في سعر الفائدة الحقيقي بعد تراجع التضخم إلى أدنى مستوى له منذ نحو 7 سنوات.





وأصبح سعر الفائدة الرئيسي المعدل وفقاً للتضخم في مصر قرب 8.5 بالمائة، ليتجاوز نظيره في تركيا وأوكرانيا ويتساوى مع عدد قليل جداً من الأسواق الناشئة.





وقالت إن سعر الفائدة الحقيقي المرتفع في مصر يقدم حوافز جديدة للمستثمرين في أدوات الدين المحلية.





وأضافت أن الجنيه المصري يبقى مفضلاً للمستثمرين الذي يقترضون بالعملات التي تكون فيها أسعار الفائدة منخفضة، ثم يستثمرون في الديون المحلية للدول التي ترتفع فيها الفائدة.





ما هى الحركة فى اسعار الدولار خلال الفترة المقبلة





أوضح رشاد عبده الخبير الاقتصادي، أن الدولار سيواصل خسائرة أمام الجنيه خلال الشهور المتبقية من عام 2019.





وتراجع الدولار بنحو 8% أمام الجنيه بحسب تقرير حديث لصندوق النقد الدولى، وأحتل المرتبة الثانية كأفضل العملات أداءً أمام الدولار بحسب وكالة بلومبرج.





وقال عبده لـ" الفجر": " الدولار قد يستكمل ايضًا سلسلة خسائرة في عام 2020 إذا واصلت إيرادات الدولة ارتفاعتها من العملة الصعبة ".





وأشار" عبده" إلي أن ما تسبب في تراجع سعر الدولار خلال 2019 وفرة المعروض منه بعد تحسن إيرادات السياحة وتحويلات المصريون بالخارج، بجانب تراجع الطلب علية بعد استبدال العديد من السلع المستوردة بسلع محلية الصنع.









اسعار الدولار اليوم في البنوك المصرية

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى نحو16.16 جنيه للشراء، و16.28 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى نحو 16.19 جنيه للشراء، و16.29 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك مصر نحو 16.19 جنيه للشراء، 16.29 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك القاهرة نحو 16.18 جنيه للشراء، 16.28 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى نحو 16.19 جنيه للشراء، 16.29 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib نحو 16.17 جنيه للشراء، و16.27 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك الإسكندرية نحو 16.17 جنيه للشراء، 16.27 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك عودة نحو 16.19جنيه للشراء، 16.29 جنيه للبيع.





اسعار الدولار فى مجموعة من البنوك البنك اسعار شراء الدولار اسعار بيع الدولار اسعار الدولار في البنك المركزي 16.1726 16.2953 اسعار الدولار في بنك مصر 16.18 16.28 اسعار الدولار في البنك الأهلي 16.18 16.28 اسعار الدولار في بنك القاهرة 16.18 16.28 اسعار الدولار في بنك الإسكندرية 16.17 16.27 اسعار الدولار في البنك التجاري الدولي 16.17 16.27 اسعار الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 16٫19 16.29 اسعار الدولار في بنك عودة 16.18 16.28 اسعار الدولار عالميًا: تراجعت اسعار الدولار أمام سلة العملات الرئيسية، مع إعلان بيانات اقتصادية والتوصل لاتفاق بشأن البريكست. وانخفض الدولار أمام اليورو بنحو 0.5 بالمائة عند 1.1128 دولار، كما تراجع أمام الين بنسبة 0.2 بالمائة مُسجلاً 108.59 ين، واستقر أمام الجنيه الإسترليني عند 1.2826 دولار، بينما هبطت أمام الفرنك السويسري بنحو 0.7 بالمائة عند 0.9880 فرنك. وتراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.3 بالمائة إلى 97.667.





اسعار الدولار اليوم بشكل موسع في البنوك