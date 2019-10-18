اسعار الدولار اليوم الجمعة 18/10/2019.. وسعر العملة الأمريكية تتراجع محليًا وعالميًا
اسعار الدولار فى مجموعة من البنوك
|
البنك
|
اسعار شراء الدولار
|
اسعار بيع الدولار
|
اسعار الدولار في البنك المركزي
|
16.1726
|
16.2953
|
اسعار الدولار في
بنك مصر
|
16.18
|
16.28
|
اسعار الدولار في
البنك الأهلي
|
16.18
|
16.28
|
اسعار الدولار في
بنك القاهرة
|
16.18
|
16.28
|
اسعار الدولار في
بنك الإسكندرية
|
16.17
|
16.27
|
اسعار الدولار في
البنك التجاري الدولي
|
16.17
|
16.27
|
اسعار الدولار في
مصرف أبوظبي الإسلامي
|
16٫19
|
16.29
|
اسعار الدولار في
بنك عودة
|
16.18
|
16.28
اسعار الدولار عالميًا:
تراجعت اسعار الدولار أمام سلة العملات الرئيسية، مع إعلان بيانات اقتصادية والتوصل لاتفاق بشأن البريكست.
وانخفض الدولار أمام اليورو بنحو 0.5 بالمائة عند 1.1128 دولار، كما تراجع أمام الين بنسبة 0.2 بالمائة مُسجلاً 108.59 ين، واستقر أمام الجنيه الإسترليني عند 1.2826 دولار، بينما هبطت أمام الفرنك السويسري بنحو 0.7 بالمائة عند 0.9880 فرنك.
وتراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.3 بالمائة إلى 97.667.
البنك
سعر الشراء
سعر البيع
الأهلي المتحد
16.17
16.27
البركة
16.18
16.28
مصرف أبوظبي الإسلامي
16.19
16.29
القاهرة
16.18
16.28
كريدي أجريكول
16.18
16.28
بلوم
16.19
16.29
المصري الخليجي
16.19
16.29
مصر إيران
16.18
16.28
قناة السويس
16.18
16.28
عوده مصر
16.18
16.28
المشرق
16.19
16.29
الاستثمار العربي
16.24
16.34
مصر
16.18
16.29
العربي الأفريقي الدولي
16.19
16.28
الأهلي الكويتي
16.19
16.29
الأهلي المصري
16.18
16.28
المصرف المتحد
16.17
16.27
الكويت الوطني
16.18
16.28
الإمارات دبي الوطني
16.19
16.29
التعمير والإسكان
16.19
16.29
قطر الوطني الأهلي
16.19
16.29
العقاري المصري العربي
16.18
16.28
التجاري الدولي
16.17
16.27
المصرف العربي الدولي
16.17
16.27
الإسكندرية
16.17
16.27
اتش اس بي سي
16.18
16.28
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