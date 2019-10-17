تصريح مفاجىء من ميدو عن أزمة تأجيل القمة



وقال ميدو في تصريحات هاتفية لفضائية ام بي سي مصر : " فوزنا على المصري اليوم هام للغاية لأنه أمام فريق قوي وسنواجه وادي دجلة في المباراة المقبلة وهو خصم صعب".



وأضاف :"نسعى لتجديد طرق اللعب وأمامنا خمسة أيام قبل مواجهة وادي دجلة الذي نستعد له جيداً".



وتابع :"الأهلي من حقه الدفاع عن حقوقه من العبث في انتظام جدول الدوري تحت أي ظرف من الظروف إلا للضرورة القصوى".



وأردف قائلا :"كان يجب توضيح الأسباب الأمنية التي جعلت إقامة مباراة القمة بدون جمهور وهذا فتح الباب أمام الأندية للمطالبة بحقوقها".



واستطرد قائلا :"اتحاد الكرة ألقى بالكرة في ملعب الأمن وكان لدي أمل في تنظيم مسابقة الدوري بدون تأجيل المباريات".



وواصل :"عندما واجهت الزمالك كان لدينا مباراة مع الجونة على أرضها التي تبعد عن القاهرة 500 كم وطالبت اتحاد الكرة بتأجيلها 24 ساعة ولكنه رفض وأكد لي عدم تأجيل أي مباريات هذا الموسم".



وأكمل حديثه قائلا :"مصر تعيش حاليا حالة أمنية مستقرة لم تنعم بها منذ سنوات بالإضافة إلى عودة السياحة وليس من المعقول أن يتم تأجيل مباراة بسبب الدواعي الأمنية".



وأضاف :"اتحاد الكرة في مأزق كبير لتأجيله مباراة القمة وإبلاغ المقاولون العرب بخوض مباراته أمام الزمالك بعد ان استعد عماد النحاس مدرب المقاولون لمواجهة أسوان عبث كبير".



وتابع :"كان يجب على اتحاد الكرة تقديم استقالته بعد أزمة مباراة القمة".



واختتم ميدو تصريحاته قائلاً :"اتحاد الكرة الأب الشرعي للأندية وهو المسئول عنها وإذا لم يمتلك الشجاعة للمواجهة فعليه الرحيل".

أكد أحمد حسام ميدو المدير الفني لمصر المقاصة عقب الفوز على المصري بهدف نظيف في الدوري أن الأهلي من حقه الدفاع عن حقوقه وذلك عقب قرار اتحاد الكرة بتأجيل مباراته أمام الزمالك في الجولة الرابعة من بطولة الدوري.