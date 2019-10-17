ختان الإناث وعودة المجاهدين أبرز قضايا أفلام اليوم الأول في مهرجان شنت

انتهت قبل قليل، فاعليات اليوم الأول من مهرجان شنت للأفلام القصيرة بالقاهرة والسابعة عشر دوليًا، بمشاركة مجموعة متنوعة من الأفلام القصيرة من مصر و العالم، في الفترة من ۱۷ إلى ۲۰ أكتوبر ۲۰۱۹.





وشهدت الحفلة الأولى، التي أقيمت في كمت هاوس بالمعادي، عرض ٥ أفلام ضمن عروض "صنع في مصر"، والأفلام المعروضة هي: "طاطاورس" لعمر إلهامي، و"لما جات عشرة" لجيلان عوف، و"أبواب الرحمة" لعبدالله الدالي، و"epiphany" للؤي عقل، و"ورقة شجر" لبشارة شكري.





وعُرض خلال الحفلة الثانية أفلام من حول العالم: "أخوة" من تونس، وفيلم الرسوم المتحركة من كوريا الجنوبية، وأفلام أخرى من كندا، واستراليا، والمملكة المتحدة.





وتنوعت القضايا التي ناقشتها الأفلام بين عودة المجاهدين من سوريا، وختان الإناث، والإنجاب خارج مؤسسة الزواج، والعنف المنزلي، واختطاف رهينة دبلوماسية، ومشاكل المراهقين، وحوداث الطرق.





وتُقدم عروض المهرجان في كل من كمت هاوس في المعادي بالمجان، وفي سینما زاوية بتذكرة قيمتها ٥٠ جنيه.

وتتكون لجنة تحكيم المهرجان من كل المنتجة دينا إمام، والمخرج الشاب مروان عمارة، والمخرج والمونتير هشام صقر.





مهرجان شنیت للأفلام القصيرة هو حدث سينمائي بمنظور فريد، تُقام فاعلياته في ٨ مدن ب٥ قارات في نفس الوقت، يقوم المهرجان على ٣ أساسيات أفلام، مرح، واحتفالات.





ويأتي برنامج المهرجان على النحو التالي:

الخميس 17 أكتوبر بسینما زاوية في وسط البلد و کمت هاوس بالمعادي

۷ مساء: صنع في مصر

۹ مساء: المسابقة الدولية - مجموعة ۲.

الجمعة 18 أكتوبر بکمت هاوس بالمعادي فقط

٥ مساءً شنت الوثائقية.

الجمعة 18 أكتوبر بسینما زاوية في وسط البلد وکمت هاوس بالمعادي

۷ مسا: شطة

٩ مساء: المسابقة الدولية - مجموعة 1.

السبت 19 أكتوبر بکمت هاوس بالمعادي فقط

٥ مساء: المسابقة الدولية - مجموعة ۳

۷ مساء: صنع في مصر

الأحد ٢٠ أكتوبر بكمت هاوس المعادي فقط

۷ مساء: شنت للرسوم لمتحركة

و٩ مساء: شنت كوميدي.