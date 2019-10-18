اسعار الذهب اليوم الجمعة 18/10/2019.. وتحرك طفيف في سعر المعدن الأصفر

اسعار الذهب اليوم

ارتفاع طفيف فى اسعار الذهب المحلي فى مستهل التعاملات اليوم الجمعة، مع توقعات أن يستمر لمنتصف التعاملات ، وتتابع بوابة "الفجر" اسعار الذهب لحظة بلحظة، لتصبح اسعار الذهب للأعيرة المختلفة على النحو التالي:

اسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة

سعر الذهب عيار 18 سجل 584.31 جنيها للجرام.

سعر الذهب عيار 21 ما قيمته 681.70 جنيها للجرام.

سعر الذهب عيار 24 ما قيمته 778.00 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب اليوم 5,454 جنيها.

اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة

سجل سعر جرام الذهب ليبلغ سعر الذهب عيار 18 ليسجل 584.31 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر680.77 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر 779.07 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,454 جنيه.

اسعار الذهب الأن

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 767 إلى 769 عيار 22 703 إلى 705 عيار 21 671 إلى 673 عيار 18 575 إلى 577 عيار 14 447 إلى 449 عيار 12 383 إلى 385 الاونصة 23.849 إلى 23.920 الجنيه الذهب 5,368 إلى 5,384 الكيلو 766.857 إلى 769.143

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري

الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 779.07جنيه 47.99$ سعر الذهب عيار 22 714.15جنيه 43.99$ اسعار الذهب عيار 21 681.70جنيه 41.99$ اسعار الذهب عيار 18 584.31جنيه 35.99$ سعر الذهب عيار 14 454.46جنيه 27.99$ سعر الذهب عيار 12 389.54جنيه 24.00 $ سعر الذهب عيار 9 292.15جنيه 18.00 $ اسعار أوقية الذهب 24,229 جنيه 1,493 $ اسعار جنيه الذهب 5,454 جنيه 335.94 $ اسعار كيلو الذهب 779,071 جنيه 47,990 $

متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12 17 أكتوبر 779.07 681.70 584.31 454.46 389.54 16 أكتوبر 778.00 680.77 583.51 453.84 389.00 15 أكتوبر 773.80 677.10 580.36 451.39 386.90 14 أكتوبر 780.34 682.82 585.27 455.20 390.17 13 أكتوبر 780.43 682.90 585.34 455.26 390.22 12 أكتوبر 780.43 682.90 585.34 455.26 390.22 11 أكتوبر 779.64 682.20 584.74 454.79 389.82 10 أكتوبر 782.01 684.27 586.51 456.17 391.00 9 أكتوبر 788.88 690.28 591.67 460.18 394.44 8 أكتوبر 789.73 691.03 592.30 460.68 391.35

اسعار الذهب عالميًا:

سجلت اسعار الذهب أعلي مستوي فى 7 أيام بنهاية تعاملات اليوم الخميس، بدعم من تراجع الدولار وتراجع الانتاج الصناعي فى الولايات المتحدة.





وارتفعت طلبات إعانة البطالة الأمريكية خلال الأسبوع الماضي، في حين انخفضت عمليات بناء المنازل الجديدة في الولايات المتحدة بنحو 9 بالمائة.





وأعلنت المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي التوصل لصفقة بشأن البريكست، لكن لا يزال هناك العديد من الشكوك بشأن نجاح البرلمان في تمرير الصفقة.





ويترقب المستثمرين تطورات المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وقال وزير الخزانة الأمريكي أمس بأن المفاوضين التجارين في البلدين كانو يعملون على إعداد نص الصفقة التجارية في مرحلتها الأولى حتى يوقع عليها رئيسا الدولتين في الشهر المقبل.





وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الأمر نفسه أمس، وذكر أنه من المحتمل التوقيع على المرحلة الأولى من الصفقة التجارية مع نظيره الصيني في نوفمبر المقبل.





وارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنحو 0.3 بالمائة عند مستوى 1498.30 دولار للأوقية وهو أعلى مستوى لهذا العقد منذ جلسة 10أكتوبر.





وارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بحلول الساعة 6:10 مساءً بتوقيت جرينتش، بنحو 0.3 بالمائة مُسجلاً 1494.36 دولار للأوقية.



