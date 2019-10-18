اسعار الذهب اليوم الجمعة 18/10/2019.. وتحرك طفيف في سعر المعدن الأصفر
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
|
الوحدة
|
سعر الذهب بالجنيه المصري
|
عيار 24
|
767 إلى 769
|
عيار 22
|
703 إلى 705
|
عيار 21
|
671 إلى 673
|
عيار 18
|
575 إلى 577
|
عيار 14
|
447 إلى 449
|
عيار 12
|
383 إلى 385
|
الاونصة
|
23.849 إلى 23.920
|
الجنيه الذهب
|
5,368 إلى 5,384
|
الكيلو
|
766.857 إلى 769.143
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري
|
الوحدة
|
جنيه مصرى
|
دولار أمريكى
|
اسعار الذهب عيار 24
|
779.07جنيه
|
47.99$
|
سعر الذهب عيار 22
|
714.15جنيه
|
43.99$
|
اسعار الذهب عيار 21
|
681.70جنيه
|
41.99$
|
اسعار الذهب عيار 18
|
584.31جنيه
|
35.99$
|
سعر الذهب عيار 14
|
454.46جنيه
|
27.99$
|
سعر الذهب عيار 12
|
389.54جنيه
|
24.00 $
|
سعر الذهب عيار 9
|
292.15جنيه
|
18.00 $
|
اسعار أوقية الذهب
|
24,229 جنيه
|
1,493 $
|
اسعار جنيه الذهب
|
5,454 جنيه
|
335.94 $
|
اسعار كيلو الذهب
|
779,071 جنيه
|
47,990 $
متوسط سعر الذهب فى الأيام
السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى
|
اليوم
|
عيار 24
|
عيار 21
|
عيار 18
|
عيار 14
|
عيار 12
|
17 أكتوبر
|
|
|
|
|
|
16 أكتوبر
|
778.00
|
680.77
|
583.51
|
453.84
|
389.00
|
15 أكتوبر
|
773.80
|
677.10
|
580.36
|
451.39
|
386.90
|
14 أكتوبر
|
780.34
|
682.82
|
585.27
|
455.20
|
390.17
|
13 أكتوبر
|
780.43
|
682.90
|
585.34
|
455.26
|
390.22
|
12 أكتوبر
|
780.43
|
682.90
|
585.34
|
455.26
|
390.22
|
11 أكتوبر
|
779.64
|
682.20
|
584.74
|
454.79
|
389.82
|
10 أكتوبر
|
782.01
|
684.27
|
586.51
|
456.17
|
391.00
|
9 أكتوبر
|
788.88
|
690.28
|
591.67
|
460.18
|
394.44
|
8 أكتوبر
|
789.73
|
691.03
|
592.30
|
460.68
|
391.35
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