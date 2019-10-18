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اسعار الذهب اليوم الجمعة 18/10/2019.. وتحرك طفيف في سعر المعدن الأصفر

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 12:00 ص
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اسعار الذهب اليوم الجمعة 18/10/2019.. وتحرك طفيف في سعر المعدن الأصفر
اسعار الذهب
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الفجر الاقتصادي
 
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اسعار الذهب اليوم 
ارتفاع طفيف فى اسعار الذهب المحلي فى مستهل التعاملات اليوم الجمعة، مع توقعات أن يستمر لمنتصف التعاملات، وتتابع بوابة "الفجر" اسعار الذهب لحظة بلحظة، لتصبح اسعار الذهب للأعيرة المختلفة على النحو التالي:

اسعار الذهب في مصر اليوم  الجمعة

سعر الذهب عيار 18 سجل  584.31 جنيها للجرام.

سعر الذهب عيار 21 ما قيمته 681.70  جنيها للجرام.
 
سعر الذهب  عيار 24 ما قيمته 778.00 جنيها للجرام.
 
سعر الجنيه الذهب اليوم 5,454 جنيها.

اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة 
سجل سعر جرام الذهب ليبلغ سعر الذهب عيار 18 ليسجل 584.31 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر680.77 جنيهًا للجرام،  والذهب عيار  24 سعر 779.07  جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,454جنيه.

اسعار الذهب الأن

 

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

الوحدة

سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24

767 إلى 769

عيار 22 

703 إلى 705

عيار 21

671 إلى 673

عيار 18

575 إلى 577

عيار 14

447 إلى 449

عيار 12

383 إلى 385

الاونصة

23.849 إلى 23.920

الجنيه الذهب

5,368 إلى 5,384

الكيلو

766.857 إلى 769.143

 

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري

الوحدة

جنيه مصرى

دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24

 779.07جنيه      

 47.99$

سعر الذهب عيار 22

 714.15جنيه

 43.99$

اسعار الذهب عيار 21

681.70جنيه       

41.99$

اسعار الذهب عيار 18

 584.31جنيه

35.99$

سعر الذهب عيار 14

454.46جنيه

27.99$

سعر الذهب عيار 12

389.54جنيه

24.00 $

سعر الذهب عيار 9

292.15جنيه

18.00 $

اسعار أوقية الذهب

24,229 جنيه

1,493 $

اسعار جنيه الذهب

5,454 جنيه

335.94 $

اسعار كيلو الذهب

779,071 جنيه

47,990 $

 

متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى     

اليوم

عيار 24 

عيار 21 

عيار 18

عيار 14

عيار 12

 

17 أكتوبر

 779.07

 681.70

 584.31

 454.46

 389.54

16 أكتوبر

778.00

680.77

583.51

453.84

389.00

15 أكتوبر

773.80

677.10

580.36

451.39

386.90

14 أكتوبر

780.34

682.82

585.27

455.20

390.17

13 أكتوبر

780.43

682.90

585.34

455.26

390.22

12 أكتوبر

780.43

682.90

585.34

455.26

390.22

11 أكتوبر

779.64

682.20

584.74

454.79

389.82

10 أكتوبر

782.01

684.27

586.51

456.17

391.00

9 أكتوبر

788.88

690.28

591.67

460.18

394.44

8 أكتوبر

789.73

691.03

592.30

460.68

391.35

 

اسعار الذهب عالميًا:
سجلت اسعار الذهب أعلي مستوي فى 7 أيام بنهاية تعاملات اليوم الخميس، بدعم من تراجع الدولار وتراجع الانتاج الصناعي فى الولايات المتحدة.

وارتفعت طلبات إعانة البطالة الأمريكية خلال الأسبوع الماضي، في حين انخفضت عمليات بناء المنازل الجديدة في الولايات المتحدة بنحو 9 بالمائة.

وأعلنت المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي التوصل لصفقة بشأن البريكست، لكن لا يزال هناك العديد من الشكوك بشأن نجاح البرلمان في تمرير الصفقة.

ويترقب المستثمرين  تطورات المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وقال وزير الخزانة الأمريكي أمس بأن المفاوضين التجارين في البلدين كانو يعملون على إعداد نص الصفقة التجارية في مرحلتها الأولى حتى يوقع عليها رئيسا الدولتين في الشهر المقبل.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الأمر نفسه أمس، وذكر أنه من المحتمل التوقيع على المرحلة الأولى من الصفقة التجارية مع نظيره الصيني في نوفمبر المقبل.

وارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنحو 0.3 بالمائة عند مستوى 1498.30 دولار للأوقية وهو أعلى مستوى لهذا العقد منذ جلسة 10أكتوبر.

وارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بحلول الساعة 6:10 مساءً بتوقيت جرينتش، بنحو 0.3 بالمائة مُسجلاً 1494.36 دولار للأوقية.

وانخفض مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.4 بالمائة إلى 97.603.
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