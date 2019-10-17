الخدمة المدنية: نعمل على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لخدمة مجتمعاتنا

شارك وزير الخدمة المدنية رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية سليمان بن عبدالله الحمدان، بافتتاح المؤتمر السنوي الـ19، التي تقيمه المنظمة بمدينة مراكش المغربية، برعاية الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية بشعار "متطلبات توطين البنية التحتية الذكية بالدول العربية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030".

وقال الحمدان، إن التقنية والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة وتكنولوجيا المعلومات، أصبحت مداخل لعالم مختلف في شتى مناحي الحياة، ومنها الإدارة؛ ما يفرض علينا مواكبتها والتعاطي معها بنفس الحجم والسرعة، وتسخير تلك المفاهيم لخدمة مجتمعاتنا الإدارية وتطويرها، مؤكدًا تطلّع المملكة إلى أن يكون المؤتمر إحدى أدوات تحقيق مستهدفات الخطط الطموحة ورؤى الدول العربية.





وكرم الحمدان، بنهاية الجلسة الافتتاحية وزير إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية المغربية السابق محمد بن عبدالقادر نظير إسهاماته للمنظمة خلال الفترة الماضية، كما كرم وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة المغربي محمد بن شعبون تقديرًا لجهود الوزارة في استضافة المؤتمر.





ويناقش المؤتمر الذي انطلق اليوم متطلبات إقامة البنية التحتية الذكية وتوطينها وفقًا لرؤية وأهداف خطط التنمية المستدامة 2030، وبيان سبل توظيفها باقتصادات الدول العربية، بالإضافة إلى دراسة آليات وسياسات الارتقاء برأس المال البشري؛ ليواكب تأسيس البنية التحتية الذكية، وتشغيلها بكل كفاءة من خلال التعليم الذي يستهدف الإلمام بالمعارف المتطورة في مجالات الاقتصاد الرقمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والذكاء الاصطناعي والهندسة الجينية.





كما يتناول المؤتمر، الاهتمام بنظم التعليم المستمر، والتحديث الجذري في نظم التعليم العام والجامعي، وتسليط الضوء على أهمية القوانين المنظمة لتداول المعلومات بشأن "القواعد الرقابية العامة لحماية البيانات" كونها قاعدة لتأسيس البنية التحتية الذكية وتشغيلها، وكذلك مراجعة الكفاءة المؤسسية في التعامل مع البيانات والمعلومات جمعًا وحفظًا وتحليلًا وتداولًا وإفصاحًا، وفقًا للمعايير العالمية لحماية الخصوصية والسرية دون الإضرار بتوفير قواعد النفاذ إلى المعلومات.





كما يسلط المؤتمر الضوء على آليات استخدام شبكات المعلومات الفائقة التطور وتطبيقاتها ومنتجاتها وخدماتها العامة والخاصة، ودمج تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بهدف تحسين كفاءة تنفيذ خطط وبرامج التنمية المستدامة 2030، و عرض متطلبات الاستخدام الكثيف لمنتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باعتماد آليات العمل العربي المشترك والتكامل بين الدول العربية كمدخل لتحسين ونجاح أهداف التنمية المستدامة 2030 .