بشرى سعيدة لمحمد صلاح وليفربول ضد مانشستر يونايتد

يحل فريق ليفربول ضيفًا ثقيلًا على غريمة التاريخي مانشستر يونايتد، في المباراة المقرر انطلاقها الأحد المقبل، على ملعب أولدترافورد، في إطار قمة منافسات الجولة التاسعة من الليجا .









ويدخل الفرعون المصري محمد صلاح مباراة ليفربول المقبلة بمعنويات مرتفعة للغاية، وذلك بعدما تعرض الحارس الإسباني ديفيد دي خيا للإصابة ليغيب عن مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد.









ويعتبر غياب دي خيا عن مباراة ليفربول المقبلة فرصة للفيراري المصري من أجل فك النحس وحل عقدة هز شباك مانشستر يونايتد، وذلك بعدما حال الأخطبوط الأسباني بين محمد صلاح وشباك الشياطين خلال الأربعة مناسبات الأخيرة، ليكون أحد أبرز أسباب ترسيخ عقدة مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد لدى محمد صلاح .









وعلى صعيد أخر، تأزم موقف الشياطين الحمر أكثر، وذلك بعدما تأكد غياب 5 لاعبين دفعة واحدة عن كتيبة مانشستر يونايتد ضد ليفربول.









وتأتي قائمة الغائبين عن مانشستر يونايتد ضد ليفربول كالأتي: ديفيد دي خيا، بول بوجبا، لوك شو، فيل جونز، إيريك بايلي" .









علمًا بأنه أصبح الثنائي آرون وان بيساكا وأنتوني مارسيال على استعداد للمشاركة ضد ليفربول، بعدما تعافى كلاهما من الإصابة .



