"الاتصالات": اطلاق أكشاك للبريد المصري بمحطات الوقود لتقديم الخدمات الحكومية

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قال المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن البريد المصري الآن يعيد تعريف دوره وصياغة مهمته ويتحول إلى منفذ رئيسي لتقديم الخدمات الحكومية، من خلال أكثر من 4آلاف مكتب موزعين على كافة أنحاء الجمهورية، مشيرًا إلى أن الوزارة قامت بتطوير 2000 مكتب من مكاتب البريد، لكي تقدم الخدمات للمواطن على نحو لائق.



وتابع وزير الاتصالات، خلال حواره مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الخميس، أن المواطن إذا لم يكن قادر على التعامل مع الخدمات الحكومية الحديثة الفترة المقبلة، فمن الممكن أن يتواصل هاتفيًا مع المؤسسات الحكومية، للحصول على الخدمة سواء كان اصدار بطاقة شخصية بدل فاقد، أو تجديد الرخصة، وعدد هذه خدمات يصل لـ170 خدمة.



وأضاف أن الوزارة ستقوم بإعداد كشك للبريد المصري في محطات الوقود لتقدم كافة الخدمات الحكومية للمواطن ما عد التوثيق، وتم اعداد 10 أكشاك حتى الآن كمرحلة تجريبية، معقبًا: "المواطن وهو بيمون عربيته ممكن يجدد رخصته أو يطلع بطاقة بدل تالف أو دفع فواتير الكهرباء وخلافه".

